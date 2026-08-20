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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Apresentadora trouxe reflexão bem-humorada sobre maturidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:57

Ana Maria Braga no 'Mais Você' Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga garantiu boas risadas do público na abertura do Mais Você desta quinta-feira (20). Conhecida por iniciar as manhãs da TV Globo com frases reflexivas, a apresentadora apostou na autoironia e no bom humor para falar sobre o passar dos anos e a mudança de prioridades com a saúde.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos. Agora eu quero sair bem nas radiografias, tomografias, ressonâncias e por aí vai", disparou, arrancando risos de Louro Mané.