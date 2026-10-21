Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Planejar em silêncio. Realizar em silêncio. Quanto menos pessoas souberem, melhor' - Apresentadora explica por que devemos deixar nossos planos em segredo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:50
A discrição foi o tema central do pensamento do dia de Ana Maria Braga no Mais Você. A apresentadora deu um aviso sobre inveja e conquistas: "Planejar em silêncio. Realizar em silêncio. Quanto menos pessoas souberem, melhor".
A mensagem é um conselho para quem costuma contar seus planos antes da hora. Ana Maria destacou que a exposição desnecessária pode atrair energias negativas e atrapalhar o andamento de projetos importantes.
Fazenda de Ana Maria Braga
O conselho foca na sabedoria de guardar os próximos passos apenas para si mesmo. A ideia é que o silêncio atua como um escudo contra o pessimismo alheio e a inveja.
Manter a boca fechada durante o processo de construção garante mais foco e menos interferência. A apresentadora reforçou que o verdadeiro sucesso não precisa de plateia durante a execução, apenas no momento da celebração.