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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Planejar em silêncio. Realizar em silêncio. Quanto menos pessoas souberem, melhor' - Apresentadora explica por que devemos deixar nossos planos em segredo

No Mais Você, a comunicadora alertou sobre a importância de manter projetos em segredo para garantir que deem certo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A discrição foi o tema central do pensamento do dia de Ana Maria Braga no Mais Você. A apresentadora deu um aviso sobre inveja e conquistas: "Planejar em silêncio. Realizar em silêncio. Quanto menos pessoas souberem, melhor".

A mensagem é um conselho para quem costuma contar seus planos antes da hora. Ana Maria destacou que a exposição desnecessária pode atrair energias negativas e atrapalhar o andamento de projetos importantes.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

O conselho foca na sabedoria de guardar os próximos passos apenas para si mesmo. A ideia é que o silêncio atua como um escudo contra o pessimismo alheio e a inveja.