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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Quem gosta de você não te modifica, te completa' - Apresentadora dá recado sobre aceitação nos relacionamentos

Apresentadora falou sobre autenticidade e o que realmente importa nas relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Mudar a própria essência para agradar aos outros? Nada disso. Ana Maria Braga mandou um recado certeiro sobre autenticidade durante o 'Mais Você'. O tema do Pensamento do Dia focou no comportamento dentro das relações afetivas e amizades.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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"Nunca mude o seu jeito de ser. Quem gosta de você não te modifica, te completa", resumiu a apresentadora.

A reflexão nos lembra que vínculos verdadeiros devem ser baseados na aceitação. Para Ana, forçar mudanças para caber na vida de alguém é um erro que custa caro.  

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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