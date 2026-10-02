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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Quem gosta de você não te modifica, te completa' - Apresentadora dá recado sobre aceitação nos relacionamentos

Apresentadora falou sobre autenticidade e o que realmente importa nas relações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Mudar a própria essência para agradar aos outros? Nada disso. Ana Maria Braga mandou um recado certeiro sobre autenticidade durante o 'Mais Você'. O tema do Pensamento do Dia focou no comportamento dentro das relações afetivas e amizades.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Nunca mude o seu jeito de ser. Quem gosta de você não te modifica, te completa", resumiu a apresentadora.