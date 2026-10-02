Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Quem gosta de você não te modifica, te completa' - Apresentadora dá recado sobre aceitação nos relacionamentos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:50
Mudar a própria essência para agradar aos outros? Nada disso. Ana Maria Braga mandou um recado certeiro sobre autenticidade durante o 'Mais Você'. O tema do Pensamento do Dia focou no comportamento dentro das relações afetivas e amizades.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Nunca mude o seu jeito de ser. Quem gosta de você não te modifica, te completa", resumiu a apresentadora.
A reflexão nos lembra que vínculos verdadeiros devem ser baseados na aceitação. Para Ana, forçar mudanças para caber na vida de alguém é um erro que custa caro.