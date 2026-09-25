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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Quem não pode desistir de você é você mesmo' - Apresentadora manda a real sobre amor-próprio e afastamento

Pensamento fala sobre a importância de não depender da aprovação dos outros e normalizou o corte de laços

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:08

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga aproveitou a manhã desta sexta-feira (25) para compartilhar mais uma de seus tradicionais Pensamentos do Dia. A apresentadora usou suas redes sociais para falar sobre autoestima e a necessidade de não depositar tantas expectativas em outras pessoas.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Com a sinceridade de sempre, a comunicadora foi direta ao ponto e reforçou que priorizar a si mesmo é a única garantia na vida. "Quem não pode desistir de você é você mesmo, porque, de resto, você se afasta e fica tudo bem", aconselhou, pedindo para o público não guardar mágoas.

Na legenda da publicação que acompanhou o vídeo, Ana abordou a frustração comum de quem espera apoio e acaba se decepcionando durante os momentos difíceis.

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Ela lembrou que se afastar de quem não faz bem é uma atitude de autocuidado. "A verdade é que nem todo mundo vai ficar. E tudo bem. O importante é não deixar de estar do seu próprio lado", pontuou.

Para encerrar a reflexão do dia, a apresentadora do 'Mais Você' destacou que aprender a curtir a própria companhia é fundamental para que as coisas deem certo. Ela ainda incentivou os fãs a compartilharem o recado motivacional com amigos que estejam precisando ouvir essas palavras.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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