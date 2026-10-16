Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Se não der para oferecer paz, ofereça distância' - Apresentadora ensina a cortar relações tóxicas

Apresentadora destaca a importância de impor limites

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos por uso do ar-condicionado quente
Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos por uso do ar-condicionado quente Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga usou a abertura do Mais Você para dar uma verdadeira aula sobre preservação da saúde mental, disparando: "Se não der para oferecer paz, ofereça distância".

A mensagem fala diretamente sobre a convivência com pessoas difíceis, que adoram uma intriga e sugam a energia de qualquer ambiente. A apresentadora lembrou que ninguém é obrigado a engolir sapos em nome da boa vizinhança.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Segundo ela, tentar consertar relações tóxicas costuma ser um desperdício de tempo e de paciência. Quando o diálogo não funciona e a presença do outro tira o seu sono, o afastamento se torna uma medida de sobrevivência.

O conselho para manter a qualidade de vida é normalizar o bloqueio, tanto nas redes sociais quanto na vida real. Priorizar a própria tranquilidade não é egoísmo, mas sim uma necessidade básica.

@anamariabraga

Você já tentou explicar para alguém que estava tratando você sem consideração? Tem coisa que conversa nenhuma resolve. Você pode falar, explicar, cobrar, insistir… mas, quando alguém escolhe não valorizar a sua presença, talvez seja hora de parar de tentar convencer e começar a se preservar. Falta de consideração não se resolve com cobrança. Às vezes, a resposta mais clara é a distância. E você, já aprendeu a se afastar de onde precisa pedir o mínimo? 🫵🏻👀

♬ som original - Ana Maria Braga

Leia mais

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (13 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (13 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Globo revela novos nomes do elenco de 'Avenida Brasil 2' e web reage: 'Nova Malhação?'; confira

Imagem - Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela

Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela

Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

Mais recentes

Imagem - 'Infernizou minha vida': Traída no passado, cantora debocha do divórcio de Manu Bahtidão

'Infernizou minha vida': Traída no passado, cantora debocha do divórcio de Manu Bahtidão
Imagem - A vida começa a colaborar: 5 signos podem finalmente receber boas notícias e ver as coisas melhorarem hoje (16 de outubro)

A vida começa a colaborar: 5 signos podem finalmente receber boas notícias e ver as coisas melhorarem hoje (16 de outubro)
Imagem - Jottapê desiste de A Fazenda 18 após eliminação de aliado e surpreende peões

Jottapê desiste de A Fazenda 18 após eliminação de aliado e surpreende peões