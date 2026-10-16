Você já tentou explicar para alguém que estava tratando você sem consideração? Tem coisa que conversa nenhuma resolve. Você pode falar, explicar, cobrar, insistir… mas, quando alguém escolhe não valorizar a sua presença, talvez seja hora de parar de tentar convencer e começar a se preservar. Falta de consideração não se resolve com cobrança. Às vezes, a resposta mais clara é a distância. E você, já aprendeu a se afastar de onde precisa pedir o mínimo? 🫵🏻👀