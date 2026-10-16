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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga usou a abertura do Mais Você para dar uma verdadeira aula sobre preservação da saúde mental, disparando: "Se não der para oferecer paz, ofereça distância".
A mensagem fala diretamente sobre a convivência com pessoas difíceis, que adoram uma intriga e sugam a energia de qualquer ambiente. A apresentadora lembrou que ninguém é obrigado a engolir sapos em nome da boa vizinhança.
Fazenda de Ana Maria Braga
Segundo ela, tentar consertar relações tóxicas costuma ser um desperdício de tempo e de paciência. Quando o diálogo não funciona e a presença do outro tira o seu sono, o afastamento se torna uma medida de sobrevivência.
O conselho para manter a qualidade de vida é normalizar o bloqueio, tanto nas redes sociais quanto na vida real. Priorizar a própria tranquilidade não é egoísmo, mas sim uma necessidade básica.