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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Seja uma prioridade, nunca uma alternativa' - Apresentadora dá choque de realidade sobre autoestima

Conselho fala sobre sobre amor-próprio e relações por interesse

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

No Mais Você, Ana Maria Braga resolveu dar um conselho sobre autoestima para os telespectadores: "Seja uma prioridade, nunca uma alternativa". A reflexão é um alerta para quem anda se contentando com as sobras de afeto dos outros.



A mensagem fala sobre as relações desiguais, sejam elas românticas, familiares ou de amizade. Ficar disponível para alguém que só lembra de procurar ajuda quando não resta outra opção é desgastante e pode acabar com seu amor-próprio.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A comunicadora chamou a atenção para a necessidade de reconhecer os próprios limites. Aceitar a posição de "plano B" sinaliza falta de cuidado por si mesmo, fazendo com que o outro se sinta confortável em oferecer apenas migalhas de atenção.



Quem não se valoriza abre espaço para ser colocado em segundo lugar por qualquer um. O posicionamento é ideal para cortar relações tóxicas e exigir a consideração que todo mundo merece receber.