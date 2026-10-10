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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:50
No Mais Você, Ana Maria Braga resolveu dar um conselho sobre autoestima para os telespectadores: "Seja uma prioridade, nunca uma alternativa". A reflexão é um alerta para quem anda se contentando com as sobras de afeto dos outros.
A mensagem fala sobre as relações desiguais, sejam elas românticas, familiares ou de amizade. Ficar disponível para alguém que só lembra de procurar ajuda quando não resta outra opção é desgastante e pode acabar com seu amor-próprio.
Fazenda de Ana Maria Braga
A comunicadora chamou a atenção para a necessidade de reconhecer os próprios limites. Aceitar a posição de "plano B" sinaliza falta de cuidado por si mesmo, fazendo com que o outro se sinta confortável em oferecer apenas migalhas de atenção.
Quem não se valoriza abre espaço para ser colocado em segundo lugar por qualquer um. O posicionamento é ideal para cortar relações tóxicas e exigir a consideração que todo mundo merece receber.