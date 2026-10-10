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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Seja uma prioridade, nunca uma alternativa' - Apresentadora dá choque de realidade sobre autoestima

Conselho fala sobre sobre amor-próprio e relações por interesse

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

No Mais Você, Ana Maria Braga resolveu dar um conselho sobre autoestima para os telespectadores: "Seja uma prioridade, nunca uma alternativa". A reflexão é um alerta para quem anda se contentando com as sobras de afeto dos outros. 

A mensagem fala sobre as relações desiguais, sejam elas românticas, familiares ou de amizade. Ficar disponível para alguém que só lembra de procurar ajuda quando não resta outra opção é desgastante e pode acabar com seu amor-próprio.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

A comunicadora chamou a atenção para a necessidade de reconhecer os próprios limites. Aceitar a posição de "plano B" sinaliza falta de cuidado por si mesmo, fazendo com que o outro se sinta confortável em oferecer apenas migalhas de atenção.

Quem não se valoriza abre espaço para ser colocado em segundo lugar por qualquer um. O posicionamento é ideal para cortar relações tóxicas e exigir a consideração que todo mundo merece receber.

@anamariabraga

Chega uma hora em que a gente muda as prioridades, né? ? Já não faço mais questão de sair bem nas fotos. Quero mesmo é sair bem nas radiografias, tomografias, ressonâncias e por aí vai! Porque beleza é bom, mas saúde é chique demais. E vocês, já chegaram nessa fase também? ?

♬ som original - Ana Maria Braga

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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