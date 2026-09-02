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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto

Reflexão aponta que a verdadeira relevância está na capacidade de elevar a autoestima e o bem-estar de quem está por perto

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:11

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

As mensagens compartilhadas por Ana Maria Braga costumam trazer lições valiosas sobre empatia e o impacto positivo que podemos causar na rotina uns dos outros. Uma de suas frases mais inspiradoras define a verdadeira relevância humana: "Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você".



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na prática, a máxima propõe uma mudança radical na forma como medimos o sucesso e o valor das relações. Em vez de buscar destaque por meio de status ou imposição, a reflexão sugere que o verdadeiro significado de importar-se com alguém é oferecer um espaço seguro de acolhimento, escuta e valorização genuína.



Esse comportamento transforma dinâmicas familiares, profissionais e de amizade. Quando alguém consegue fazer com que o outro se sinta seguro, respeitado e encorajado a expressar sua melhor versão, cria-se uma conexão duradoura baseada na leveza e no afeto mútuo.

