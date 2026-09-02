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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você' - Apresentadora dá lição importante sobre empatia e afeto

Reflexão aponta que a verdadeira relevância está na capacidade de elevar a autoestima e o bem-estar de quem está por perto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:11

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

As mensagens compartilhadas por Ana Maria Braga costumam trazer lições valiosas sobre empatia e o impacto positivo que podemos causar na rotina uns dos outros. Uma de suas frases mais inspiradoras define a verdadeira relevância humana: "Ser importante é fazer coisas que as pessoas gostem mais delas mesmas quando estão perto de você".

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Na prática, a máxima propõe uma mudança radical na forma como medimos o sucesso e o valor das relações. Em vez de buscar destaque por meio de status ou imposição, a reflexão sugere que o verdadeiro significado de importar-se com alguém é oferecer um espaço seguro de acolhimento, escuta e valorização genuína.

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Esse comportamento transforma dinâmicas familiares, profissionais e de amizade. Quando alguém consegue fazer com que o outro se sinta seguro, respeitado e encorajado a expressar sua melhor versão, cria-se uma conexão duradoura baseada na leveza e no afeto mútuo.

Cultivar essa postura no dia a dia é um exercício de generosidade emocional que revercute diretamente na qualidade do nosso próprio convívio social. Ao adotar o princípio destacado por Ana Maria Braga, percebe-se que a marca mais bonita que podemos deixar na vida de alguém é a autoconfiança e a paz que despertamos em seu coração.

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ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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