Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também' - Apresentadora surpreende com conselho sobre razão e emoção

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:10
Quem nunca tomou uma atitude movida pela emoção e quebrou a cara logo depois que atire a primeira pedra. Sabe aquela velha dúvida entre o que a gente quer e o que faz sentido? Pois é exatamente sobre isso que fala a reflexão compartilhada por Ana Maria Braga no Mais Você: "Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também".
O conselho é, não adianta se jogar de cabeça em um relacionamento, emprego ou projeto novo apenas guiado pela paixão ou pela intuição.
Fazenda de Ana Maria Braga
Seguir o coração é essencial para não viver com o freio de mão puxado ou cheio de arrependimentos por nunca ter tentado. O problema é quando a emoção assume o controle sozinha. É aí que entra o cérebro. Levar a razão junto significa avaliar riscos, colocar os pés no chão e perceber se aquele desejo impulsivo não vai te custar a paz lá na frente.
No fim das contas, ame, arrisque e escolha com paixão, mas nunca se esqueça de usar a cabeça para não se perder no meio do caminho. Afinal, intuição forte é ótima, mas boleto e frustração se resolvem com estratégia.