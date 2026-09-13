ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também' - Apresentadora surpreende com conselho sobre razão e emoção

Frase fala sobre como tomar decisões importantes sem cair em armadilhas emocionais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem nunca tomou uma atitude movida pela emoção e quebrou a cara logo depois que atire a primeira pedra. Sabe aquela velha dúvida entre o que a gente quer e o que faz sentido? Pois é exatamente sobre isso que fala a reflexão compartilhada por Ana Maria Braga no Mais Você: "Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também".

O conselho é, não adianta se jogar de cabeça em um relacionamento, emprego ou projeto novo apenas guiado pela paixão ou pela intuição.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Seguir o coração é essencial para não viver com o freio de mão puxado ou cheio de arrependimentos por nunca ter tentado. O problema é quando a emoção assume o controle sozinha. É aí que entra o cérebro. Levar a razão junto significa avaliar riscos, colocar os pés no chão e perceber se aquele desejo impulsivo não vai te custar a paz lá na frente.