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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também' - Apresentadora surpreende com conselho sobre razão e emoção

Frase fala sobre como tomar decisões importantes sem cair em armadilhas emocionais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga retornou ao Mais Você
Ana Maria Braga retornou ao Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem nunca tomou uma atitude movida pela emoção e quebrou a cara logo depois que atire a primeira pedra. Sabe aquela velha dúvida entre o que a gente quer e o que faz sentido? Pois é exatamente sobre isso que fala a reflexão compartilhada por Ana Maria Braga no Mais Você: "Siga o seu coração. Mas leve o seu cérebro com você também".

O conselho é, não adianta se jogar de cabeça em um relacionamento, emprego ou projeto novo apenas guiado pela paixão ou pela intuição.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Seguir o coração é essencial para não viver com o freio de mão puxado ou cheio de arrependimentos por nunca ter tentado. O problema é quando a emoção assume o controle sozinha. É aí que entra o cérebro. Levar a razão junto significa avaliar riscos, colocar os pés no chão e perceber se aquele desejo impulsivo não vai te custar a paz lá na frente.

No fim das contas, ame, arrisque e escolha com paixão, mas nunca se esqueça de usar a cabeça para não se perder no meio do caminho. Afinal, intuição forte é ótima, mas boleto e frustração se resolvem com estratégia.

@anamariabraga Siga o seu coração, mas leve o seu cérebro com você! #pensamentododia #anamariabraga ♬ som original - Ana Maria Braga

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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