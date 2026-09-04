Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros' - Apresentadora destaca a importância de focar na própria vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:52
Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para compartilhar uma reflexão com seus seguidores, chamando atenção para a importância de cuidar da própria vida em vez de focar na rotina alheia. Atualmente de folga do programa Mais Você, sendo substituída temporariamente por Tati Machado e Gil do Vitor, a apresentadora publicou uma frase que rendeu centenas de comentários reflexivos de fãs.
Fazenda de Ana Maria Braga
Na publicação, ela destacou: "Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros".
A mensagem principal sugere que, em vez de gastar energia invejando ou reparando nas conquistas de terceiros, cada pessoa deve direcionar seus esforços para regar o próprio jardim, lembrando que o sucesso aparente alheio é quase sempre fruto de dedicação diária.