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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros' - Apresentadora destaca a importância de focar na própria vida

A apresentadora do Mais Você utilizou as redes sociais para compartilhar um conselho sobre autoconhecimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:52

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para compartilhar uma reflexão com seus seguidores, chamando atenção para a importância de cuidar da própria vida em vez de focar na rotina alheia.  Atualmente de folga do programa Mais Você, sendo substituída temporariamente por Tati Machado e Gil do Vitor, a apresentadora publicou uma frase que rendeu centenas de comentários reflexivos de fãs.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Na publicação, ela destacou: "Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros".

A mensagem principal sugere que, em vez de gastar energia invejando ou reparando nas conquistas de terceiros, cada pessoa deve direcionar seus esforços para regar o próprio jardim, lembrando que o sucesso aparente alheio é quase sempre fruto de dedicação diária.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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