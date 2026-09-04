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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros' - Apresentadora destaca a importância de focar na própria vida

A apresentadora do Mais Você utilizou as redes sociais para compartilhar um conselho sobre autoconhecimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:52

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para compartilhar uma reflexão com seus seguidores, chamando atenção para a importância de cuidar da própria vida em vez de focar na rotina alheia. Atualmente de folga do programa Mais Você, sendo substituída temporariamente por Tati Machado e Gil do Vitor, a apresentadora publicou uma frase que rendeu centenas de comentários reflexivos de fãs.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na publicação, ela destacou: "Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque ele cuida do que é dele e não do que é dos outros".