Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Tudo passa viu gente, nem que seja por cima de você, mas passa!' - Apresentadora ensina a encarar os baques da vida

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:50
No Mais Você, Ana Maria Braga arrancou risadas ao dar um verdadeiro choque de realidade no público: "Tudo passa viu gente, nem que seja por cima de você, mas passa!".
A frase bem-humorada esconde um alerta importante sobre como encaramos os baques da vida. A apresentadora deixou claro que ignorar os problemas ou sentar para chorar não impede que o furacão aconteça e cause estragos.
Fazenda de Ana Maria Braga
Para Ana, a vida não para e não espera ninguém estar pronto. Quando as dificuldades chegam, a única saída é juntar os cacos e encontrar forças para se levantar.
O conselho é aceitar que não temos controle sobre tudo. A resiliência não significa evitar a dor, mas sim garantir que você continuará caminhando,