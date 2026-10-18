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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você...' - Apresentadora manda recado afiado para quem vive julgando a vida dos outros

Frase aborda as conquistas da vida adulta e ensina o público a não basear a própria felicidade na aprovação alheia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga deu um verdadeiro ensinamento durante o Mais Você ao dizer: "Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você é problema deles".

O recado fala sobre a tão sonhada libertação das amarras sociais. A apresentadora destacou que gastar energia tentando controlar a percepção dos outros é uma batalha perdida, que gera apenas esgotamento mental e ansiedade.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Para a veterana, a maturidade chega no instante em que as críticas perdem o poder de ditar os seus passos. Quando você tem clareza de quem é e do que quer, as redes sociais ou seus vizinhos deixam de ter importância.

A recomendação é viver para si mesmo, com autenticidade, é a única forma de garantir noites bem dormidas e dias mais produtivos.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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