ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você...' - Apresentadora manda recado afiado para quem vive julgando a vida dos outros

Frase aborda as conquistas da vida adulta e ensina o público a não basear a própria felicidade na aprovação alheia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga deu um verdadeiro ensinamento durante o Mais Você ao dizer: "Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você é problema deles".



O recado fala sobre a tão sonhada libertação das amarras sociais. A apresentadora destacou que gastar energia tentando controlar a percepção dos outros é uma batalha perdida, que gera apenas esgotamento mental e ansiedade.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Para a veterana, a maturidade chega no instante em que as críticas perdem o poder de ditar os seus passos. Quando você tem clareza de quem é e do que quer, as redes sociais ou seus vizinhos deixam de ter importância.

