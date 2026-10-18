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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 10:50
Ana Maria Braga deu um verdadeiro ensinamento durante o Mais Você ao dizer: "Uma das maiores conquistas da vida adulta é entender que o que eles pensam de você é problema deles".
O recado fala sobre a tão sonhada libertação das amarras sociais. A apresentadora destacou que gastar energia tentando controlar a percepção dos outros é uma batalha perdida, que gera apenas esgotamento mental e ansiedade.
Fazenda de Ana Maria Braga
Para a veterana, a maturidade chega no instante em que as críticas perdem o poder de ditar os seus passos. Quando você tem clareza de quem é e do que quer, as redes sociais ou seus vizinhos deixam de ter importância.
A recomendação é viver para si mesmo, com autenticidade, é a única forma de garantir noites bem dormidas e dias mais produtivos.