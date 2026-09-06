ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!' - Apresentadora destaca o sabor da vitória após duvidarem do seu potencial

Apresentadora do Mais Você celebrou o poder de transformar críticas em combustível para o sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga, em um de seus tradicionais pensamentos do dia, focou desta vez na energia impulsionadora de provar o próprio valor diante da desconfiança alheia. Conhecida por sua trajetória de superação pessoal e profissional, a veterana destacou que saborear a vitória tem um gostinho ainda mais especial quando o mundo ao redor duvidava da capacidade de realização.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!'". A reflexão aborda a resiliência diante do ceticismo e das expectativas baixas que outras pessoas costumam depositar em nossa jornada. Em vez de se abater com julgamentos pessimistas, a proposta é canalizar essa descrença externa como um combustível poderoso para trabalhar mais, focar nos objetivos e calar os críticos através de resultados concretos.