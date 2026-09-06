Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!' - Apresentadora destaca o sabor da vitória após duvidarem do seu potencial

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 10:10
A apresentadora Ana Maria Braga, em um de seus tradicionais pensamentos do dia, focou desta vez na energia impulsionadora de provar o próprio valor diante da desconfiança alheia. Conhecida por sua trajetória de superação pessoal e profissional, a veterana destacou que saborear a vitória tem um gostinho ainda mais especial quando o mundo ao redor duvidava da capacidade de realização.
Fazenda de Ana Maria Braga
"'Vencer é bom, mas quando duvidam de você, menina, é melhor ainda!'". A reflexão aborda a resiliência diante do ceticismo e das expectativas baixas que outras pessoas costumam depositar em nossa jornada. Em vez de se abater com julgamentos pessimistas, a proposta é canalizar essa descrença externa como um combustível poderoso para trabalhar mais, focar nos objetivos e calar os críticos através de resultados concretos.
Para a apresentadora, superar os comentários negativos e alcançar o topo não é apenas uma conquista pessoal, mas também a melhor resposta possível para quem apostou no fracasso, transformando a desconfiança em degrau para a vitória.