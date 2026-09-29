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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Verdades soam como indiretas' - Apresentadora manda recado sincero sobre carapuça

Reflexão fala sobre quem vive se ofendendo à toa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:50

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

No 'Mais Você', Ana Maria Braga soltou mais uma daquelas pérolas que fazem muita gente repensar. No tradicional 'Pensamento do Dia', a apresentadora mandou um aviso para quem anda com a pulga atrás da orelha: "Em terra de consciências pesadas, verdades soam como indiretas".

Segundo a reflexão, quando uma pessoa sabe que tem rabo preso ou pendências mal resolvidas por aí, qualquer comentário genérico vira uma ofensa. É o famoso caso de quem se entrega sozinho simplesmente por não estar em paz com as próprias atitudes.



Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na prática, a mensagem mostra que a culpa funciona como um filtro. Quem age de forma limpa ouve uma verdade sem se abalar, enquanto quem anda pisando na bola passa o tempo todo na defensiva, achando que o mundo inteiro resolveu mandar indireta pelas costas. A reação incomodada diz muito mais sobre o erro da própria pessoa do que sobre a fala alheia.