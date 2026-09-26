Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você' - Apresentadora dá recado afiado sobre amor-próprio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:10
Ana Maria Braga pegou o público de surpresa no Mais Você no clássico 'Pensamento do Dia'. A apresentadora mandou a real sobre como as pessoas costumam se colocar em segundo plano na própria casa (e vida): "Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você".
Fazenda de Ana Maria Braga
O puxão de orelha serve para muitas pessoas, já que deixar a louça cara, o jogo de toalhas novo e a melhor roupa para a visita ou situações "especiais", enquanto o dono da casa fica com a sobra. Para Ana Maria, essa atitude aparentemente boba esconde uma armadilha perigosa contra a própria autoestima, mostrando que muita gente ainda acha que não merece desfrutar das próprias conquistas.
A mensagem nos mostra que você não precisa de uma data especial ou de convidados importantes para usar o que tem de melhor. Quando a visita ganha um banquete na porcelana e você se contenta com o pote de requeijão, a mensagem que você passa para si mesmo é de desvalorização. Cuidar de si começa nesses pequenos detalhes da rotina.