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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você' - Apresentadora dá recado afiado sobre amor-próprio

Reflexão fala sobre a mania de guardar o melhor apenas para os outros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga pegou o público de surpresa no Mais Você no clássico 'Pensamento do Dia'. A apresentadora mandou a real sobre como as pessoas costumam se colocar em segundo plano na própria casa (e vida): "Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você".

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

O puxão de orelha serve para muitas pessoas, já que deixar a louça cara, o jogo de toalhas novo e a melhor roupa para a visita ou situações "especiais", enquanto o dono da casa fica com a sobra. Para Ana Maria, essa atitude aparentemente boba esconde uma armadilha perigosa contra a própria autoestima, mostrando que muita gente ainda acha que não merece desfrutar das próprias conquistas.