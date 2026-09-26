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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você' - Apresentadora dá recado afiado sobre amor-próprio

Reflexão fala sobre a mania de guardar o melhor apenas para os outros

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:10

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga pegou o público de surpresa no Mais Você no clássico 'Pensamento do Dia'. A apresentadora mandou a real sobre como as pessoas costumam se colocar em segundo plano na própria casa (e vida): "Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você".

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

O puxão de orelha serve para muitas pessoas, já que deixar a louça cara, o jogo de toalhas novo e a melhor roupa para a visita ou situações "especiais", enquanto o dono da casa fica com a sobra. Para Ana Maria, essa atitude aparentemente boba esconde uma armadilha perigosa contra a própria autoestima, mostrando que muita gente ainda acha que não merece desfrutar das próprias conquistas.

A mensagem nos mostra que você não precisa de uma data especial ou de convidados importantes para usar o que tem de melhor. Quando a visita ganha um banquete na porcelana e você se contenta com o pote de requeijão, a mensagem que você passa para si mesmo é de desvalorização. Cuidar de si começa nesses pequenos detalhes da rotina.

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ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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