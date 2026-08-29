Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você não é igual a todo mundo' - Apresentadora diverte com conselho de mãe e lição sobre autenticidade

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:08
Sempre bem-humorada em suas reflexões no Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga usou a sabedoria popular das mães para trazer uma mensagem sobre autenticidade e escolhas individuais. A apresentadora abordou a coragem de não seguir a manada ao resgatar uma das falas mais clássicas da infância.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Não tenha medo de seguir um caminho diferente da multidão, porque a sua mãe, lembra, sempre disse para você assim: 'Menina, você não é igual a todo mundo'", pontuou a apresentadora.
O conselho é como um lembrete direto sobre a importância de respeitar a própria identidade, sustentar as decisões pessoais e não ceder à pressão de fazer o mesmo que os outros apenas para se encaixar.