ACORDA MENINA!

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você não é igual a todo mundo' - Apresentadora diverte com conselho de mãe e lição sobre autenticidade

Frase mais clássica da infância incentiva a valorizar a própria individualidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:08

Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Sempre bem-humorada em suas reflexões no Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga usou a sabedoria popular das mães para trazer uma mensagem sobre autenticidade e escolhas individuais. A apresentadora abordou a coragem de não seguir a manada ao resgatar uma das falas mais clássicas da infância.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Não tenha medo de seguir um caminho diferente da multidão, porque a sua mãe, lembra, sempre disse para você assim: 'Menina, você não é igual a todo mundo'", pontuou a apresentadora.