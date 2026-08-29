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Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Você não é igual a todo mundo' - Apresentadora diverte com conselho de mãe e lição sobre autenticidade

Frase mais clássica da infância incentiva a valorizar a própria individualidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:08

Ana Maria Braga no Mais Você   Crédito: Reprodução/TV Globo

Sempre bem-humorada em suas reflexões no Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga usou a sabedoria popular das mães para trazer uma mensagem sobre autenticidade e escolhas individuais. A apresentadora abordou a coragem de não seguir a manada ao resgatar uma das falas mais clássicas da infância.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Não tenha medo de seguir um caminho diferente da multidão, porque a sua mãe, lembra, sempre disse para você assim: 'Menina, você não é igual a todo mundo'", pontuou a apresentadora.

O conselho é como um lembrete direto sobre a importância de respeitar a própria identidade, sustentar as decisões pessoais e não ceder à pressão de fazer o mesmo que os outros apenas para se encaixar.

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Tags:

ana Maria Braga Reflexão Frase do dia

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