REFLEXÃO

Reflexão do filme ‘Central do Brasil’ sobre os vínculos que transformam a vida: ‘Você merece muito mais do que eu tenho para te dar’

Frase de um dos clássicos do cinema brasileiro mostra que vínculos e amizades feitas ao longo da vida podem mudar o destino de duas pessoas

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:00

Cena de 'Central do Brasil' Crédito: Reprodução

Há pessoas que passam pela nossa vida por pouco tempo, mas deixam marcas que permanecem para sempre. Nem sempre conseguimos oferecer tudo o que o outro merece, mas isso não significa que determinados encontros sejam menos importantes. Essa é uma das reflexões presentes em Central do Brasil, clássico do cinema nacional dirigido por Walter Salles, que acompanha uma relação inesperada construída entre duas pessoas que, inicialmente, parecem não ter muito em comum.

Lançado em 1998, o filme acompanha Dora, uma mulher que trabalha escrevendo cartas para pessoas que não sabem ler ou escrever na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Sua rotina muda quando ela conhece Josué, um menino que acaba ficando sozinho após uma tragédia familiar. Juntos, os dois embarcam em uma viagem pelo interior do país em busca do pai do garoto.

'Central do Brasil' 1 de 7

Ao longo do caminho, a relação entre os personagens se transforma. O que começa como uma situação circunstancial dá espaço para afeto, confiança e descobertas que fazem Dora rever algumas de suas próprias escolhas. A jornada também permite que Josué encontre novas possibilidades para sua história, enquanto os dois passam a enxergar um no outro algo que não esperavam encontrar.

Uma das frases do filme resume justamente esse sentimento: “Você merece muito mais do que eu tenho para te dar”. A fala carrega a percepção de que nem sempre somos capazes de oferecer tudo aquilo que alguém merece, mas também revela a importância de reconhecer o valor de quem esteve ao nosso lado.