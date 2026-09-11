Reflexão do livro 'O Pequeno Príncipe' sobre aquilo que os olhos não conseguem enxergar: 'Só se vê bem com o coração'

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:10
Vivemos em um mundo que nos ensina a olhar antes de compreender. Julgamos pessoas pela aparência, relações pelo que conseguimos observar de fora e até o sucesso de alguém por aquilo que ela consegue mostrar. Mas algumas das coisas mais importantes da vida não são imediatamente visíveis.
É nesse sentido que uma das passagens mais conhecidas de “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, continua atravessando gerações: “Só se vê bem com o coração”. A frase aparece no encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, em um dos momentos mais marcantes da obra.
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A ideia ganha força justamente porque o livro questiona repetidamente a maneira superficial como os adultos enxergam o mundo. Enquanto eles se preocupam com números, posições e aparências, o protagonista aprende que compreender verdadeiramente alguém exige atenção, vínculo e sensibilidade.
Isso aparece especialmente na relação com sua rosa. Existem muitas outras rosas aparentemente semelhantes, mas nenhuma ocupa o mesmo lugar para ele. O que a torna especial não é uma característica que qualquer pessoa consiga identificar apenas olhando. É a relação construída entre os dois.
Na vida, acontece algo parecido. Podemos conhecer alguém considerado comum por todo mundo e enxergar naquela pessoa uma importância impossível de explicar apenas por suas características externas. O afeto transforma a maneira como percebemos quem está ao nosso lado.
Também existem dores que os olhos não conseguem perceber. Uma pessoa pode sorrir, trabalhar, conversar normalmente e ainda atravessar um período extremamente difícil. Quem observa apenas a superfície talvez não perceba nada. Quem conhece sua história pode notar uma mudança em um silêncio, em uma resposta diferente ou em um olhar.
“Ver com o coração”, portanto, pode ser entendido como um convite para ultrapassar aquilo que aparece primeiro. Nem tudo o que possui valor pode ser medido, fotografado ou mostrado aos outros. Confiança, amizade, lealdade, cuidado e pertencimento são construídos de maneiras muito menos visíveis.
Isso não significa abandonar a razão ou ignorar aquilo que está diante de nós. A força da reflexão está em lembrar que a aparência, sozinha, raramente conta uma história inteira.
Talvez por isso a frase continue tão atual. Em uma época em que grande parte da vida é apresentada por imagens cuidadosamente escolhidas, existe uma facilidade enorme de acreditar que aquilo que vemos corresponde à totalidade de alguém.
Mas as relações mais profundas costumam revelar justamente o contrário. Conhecer uma pessoa exige tempo suficiente para enxergar aquilo que ela não mostra imediatamente.
No fim, “O Pequeno Príncipe” nos lembra que podemos olhar para muitas coisas sem realmente vê-las. Porque aquilo que torna alguém importante para nós quase nunca está apenas naquilo que os olhos conseguem encontrar.