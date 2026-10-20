Regina Casé fecha com a DiaTV após saída da Globo e prepara novo programa para o YouTube

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 23:40
Regina Casé está de casa nova. Sem contrato de exclusividade com a TV Globo, a apresentadora assinou com a DiaTV para comandar o Festa da Regina, novo projeto voltado ao YouTube. A atração tem estreia prevista para 2027 e pretende transformar as conhecidas festas promovidas pela artista em um programa recorrente.
O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), durante o YouTube Fair, evento dedicado ao universo dos criadores de conteúdo. Ao lado de Rafa Dias, CEO da DiaTV, Regina contou que tinha vontade de levar para as telas a atmosfera das celebrações que organiza e que costumam repercutir nas redes sociais.
A proposta é reunir convidados de diferentes perfis em encontros com música, dança e samba. Segundo a apresentadora, algumas edições poderão contar com diversos artistas conhecidos, enquanto outras darão espaço a pessoas anônimas que tenham boas histórias para compartilhar.
Mansão de Regina Casé
“Eu quero ter uma festa toda semana”, contou Regina ao explicar como surgiu a ideia do formato. A artista também comentou que costuma receber reclamações de pessoas que gostariam de participar de suas festas, mas não conseguem ser convidadas.
Apesar do anúncio, a estreia ainda depende das negociações comerciais e da venda de cotas de patrocínio. Durante o evento, Regina afirmou que, caso a captação avance rapidamente, as gravações poderão começar já em maio de 2027.
O projeto marca uma nova fase na carreira da apresentadora, que não aparece em um programa próprio desde Tô Nessa, produção de humor exibida pela Globo em 2024. Agora, ela aposta no ambiente digital para criar uma atração que combine entretenimento, música e encontros entre personalidades e público.