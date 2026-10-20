TELEVISÃO

Regina Casé fecha com a DiaTV após saída da Globo e prepara novo programa para o YouTube

Apresentadora comandará o Festa da Regina, atração que pretende reunir famosos e anônimos em encontros semanais; estreia depende de patrocínio

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 23:40

Regina Casé assinou com a DiaTV para comandar o Festa da Regina Crédito: Reprodução

Regina Casé está de casa nova. Sem contrato de exclusividade com a TV Globo, a apresentadora assinou com a DiaTV para comandar o Festa da Regina, novo projeto voltado ao YouTube. A atração tem estreia prevista para 2027 e pretende transformar as conhecidas festas promovidas pela artista em um programa recorrente.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), durante o YouTube Fair, evento dedicado ao universo dos criadores de conteúdo. Ao lado de Rafa Dias, CEO da DiaTV, Regina contou que tinha vontade de levar para as telas a atmosfera das celebrações que organiza e que costumam repercutir nas redes sociais.

A proposta é reunir convidados de diferentes perfis em encontros com música, dança e samba. Segundo a apresentadora, algumas edições poderão contar com diversos artistas conhecidos, enquanto outras darão espaço a pessoas anônimas que tenham boas histórias para compartilhar.

Mansão de Regina Casé 1 de 40

“Eu quero ter uma festa toda semana”, contou Regina ao explicar como surgiu a ideia do formato. A artista também comentou que costuma receber reclamações de pessoas que gostariam de participar de suas festas, mas não conseguem ser convidadas.

Apesar do anúncio, a estreia ainda depende das negociações comerciais e da venda de cotas de patrocínio. Durante o evento, Regina afirmou que, caso a captação avance rapidamente, as gravações poderão começar já em maio de 2027.