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Rei do terror começa a ganhar seu próprio 'MCU': Carrie, It e O Iluminado já estão conectados em universo cheio de pistas para os fãs

Novas adaptações deixaram de tratar as ligações entre os livros de Stephen King apenas como pequenos easter eggs escondidos para os fãs

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 08:08

Atenção! O texto contém alguns spoilers de Carrie e It: Bem-Vindos a Derry
Atenção! O texto contém alguns spoilers de Carrie e It: Bem-Vindos a Derry Crédito: Ilustração Jornal Correio | Divulgação / IMDb

Durante décadas, as adaptações de Stephen King pareciam universos separados. Pennywise vivia em Derry, Danny Torrance era assombrado no Hotel Overlook e Carrie White enfrentava seus colegas na escola. Isso parece estar mudando em uma nova teia.

Dentro do universo literário, as obras do escritor são interligadas pelo macroverso em que mitologias e personagens são compartilhados. Porém, os direitos autorais impedem que isso aconteça no cinema, ou pelo menos impediam, até que a criatividade dos realizadores encontrou uma brecha.

Adaptações de Stephen King

Carrie: A Estranha (2026): adolescente criada sob rígido controle da mãe descobre poderes telecinéticos enquanto enfrenta bullying e isolamento na escola por Divulgação / IMDb
It: Bem-Vindos a Derry (2025): prelúdio de It acompanha novos moradores de Derry décadas antes da história do Clube dos Perdedores e amplia o passado de Pennywise por Divulgação / IMDb
O Iluminado (1980): uma família passa o inverno isolada no Hotel Overlook, onde o pai começa a sucumbir à influência sobrenatural do lugar por Divulgação / IMDb
Conta Comigo (1986): quatro garotos partem em busca do corpo de um adolescente desaparecido e transformam a viagem em um rito de passagem por Divulgação / IMDb
O Nevoeiro (2007): uma névoa misteriosa envolve uma cidade e deixa moradores presos em um supermercado cercado por criaturas desconhecidas por Divulgação / IMDb
Um Sonho de Liberdade (1994): condenado injustamente, Andy Dufresne constrói uma amizade com Red enquanto passa décadas tentando sobreviver à rotina de Shawshank por Divulgação / IMDb
À Espera de um Milagre (1999): um guarda do corredor da morte conhece John Coffey, prisioneiro condenado por assassinato que demonstra um dom inexplicável de cura por Divulgação / IMDb
1408 (2007): um escritor especializado em desmascarar fenômenos paranormais decide passar uma noite em um quarto de hotel marcado por dezenas de mortes por Divulgação / IMDb
Louca Obsessão (1990): um escritor ferido fica preso na casa de uma fã obsessiva que se revolta ao descobrir o destino de sua personagem favorita por Divulgação / IMDb
A Torre Negra (2017): o pistoleiro Roland Deschain tenta impedir que o Homem de Preto destrua a Torre responsável por sustentar diferentes mundos por Divulgação / IMDb
Carrie, a Estranha (1976): Sissy Spacek protagoniza a primeira adaptação cinematográfica de um romance do autor e recebeu indicação ao Oscar pelo papel por Divulgação / IMDb
Cujo (1983): um São Bernardo dócil contrai raiva e transforma um carro quebrado em uma armadilha mortal para uma mãe e seu filho por Divulgação / IMDb
11.22.63 (2016): um professor encontra uma passagem para 1960 e tenta impedir o assassinato de John F. Kennedy, mas o passado reage às mudanças por Divulgação / IMDb
O Instituto (2025): crianças com telepatia e telecinese são sequestradas e levadas para uma instalação onde passam por testes brutais por Divulgação / IMDb
It: A Coisa (2017) e It: Capítulo Dois (2019): um grupo de crianças enfrenta uma criatura que assume a forma de seus maiores medos e costuma surgir como o palhaço Pennywise por Divulgação / IMDb
Doutor Sono (2019): Danny Torrance já adulto conhece uma garota com o mesmo dom psíquico e enfrenta um grupo que se alimenta dessa habilidade por Divulgação / IMDb
Cemitério Maldito (1989): uma família descobre um antigo cemitério capaz de ressuscitar os mortos, mas os que retornam já não são exatamente os mesmos por Divulgação / IMDb
A Incendiária (1984): uma menina capaz de provocar incêndios com a mente passa a ser perseguida por uma agência secreta interessada em controlar seus poderes por Divulgação / IMDb
A Hora da Zona Morta (1983): após despertar de um coma, Johnny Smith descobre que consegue enxergar o passado e o futuro das pessoas que toca por Divulgação / IMDb
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Carrie: A Estranha (2026): adolescente criada sob rígido controle da mãe descobre poderes telecinéticos enquanto enfrenta bullying e isolamento na escola por Divulgação / IMDb

Derry encontra o Overlook

A conexão mais direta está em Dick Hallorann, interpretado por Chris Chalk em It: Bem-Vindos a Derry. Décadas depois dos acontecimentos mostrados pela série, ele será o cozinheiro do Hotel Overlook que reconhece o “brilho” de Danny Torrance em O Iluminado.

Hallorann não foi apenas uma participação especial. A produção transformou o personagem em um dos protagonistas e mostrou uma fase em que a Força Aérea explora suas capacidades psíquicas durante uma operação envolvendo Pennywise.

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No final da temporada, a ponte fica ainda mais explícita. Hallorann deixa Derry e comenta que conseguiu emprego na cozinha de um hotel, preparando seu futuro no Overlook. O personagem também faz parte de Doutor Sono, sequência de O Iluminado.

Dick Hallorann transforma It: Bem-Vindos a Derry em uma ponte direta para a mitologia de O Iluminado
Dick Hallorann transforma It: Bem-Vindos a Derry em uma ponte direta para a mitologia de O Iluminado Crédito: Divulgação / IMDb

Shawshank também existe

Ainda dentro da série, há uma menção direta à Prisão Estadual de Shawshank. E, para aqueles que não a reconhecem pelo nome, ela é a prisão em que ocorrem os eventos de um dos filmes mais bem avaliados da história: Um Sonho de Liberdade.

A prisão que dá nome ao título original do filme, Shawshank Redemption (Redenção em Shanwshank), é o cenário principal do filme de 1994. Neste corredor é onde Andy Dufresne tem que enfrentar o sistema carcerário em busca da sua liberdade.

Mitologia de Pennywise cresce

A conexão mais ambiciosa, porém, está acima de Derry. Muschietti afirmou que aquilo que existe “do outro lado” pertence ao mesmo macroverso da A Torre Negra, saga que funciona como principal eixo de conexão entre os mundos criados por King nos livros.

Por isso, referências à tartaruga cósmica Maturin ganharam maior importância em Bem-Vindos a Derry. A entidade está ligada à cosmologia de It e ao universo maior associado à Torre.

Ao mesmo tempo, Pennywise vai sendo representado de modo a perder a simples pecha de um monstro gerada nos filmes. Nos livros de King, a criatura é nada menos que uma entidade cósmica ancestral que desempenha um papel maior no universo, além de devorar crianças.

Referências a Maturin no seriado de It: Bem-Vindos a Derry
Referências a Maturin no seriado de It: Bem-Vindos a Derry Crédito: Reprodução / HBO Max

Maturin é uma tartaruga cósmica colossal e benevolente no universo de Stephen King, que existe desde antes da criação do universo. A lenda diz que Maturin teve uma dor de estômago cósmico e vomitou o nosso universo.

Enquanto a Coisa (Pennywise) representa o caos, a fome e a destruição, Maturin simboliza a ordem, a compaixão e a criação. Eles são inimigos mortais vindos do Macroverso. Pennywise considera a tartaruga velha e preguiçosa, mas ela é uma força de equilíbrio.

Carrie abre outra porta

Mike Flanagan fez algo semelhante com Carrie. Na nova série, existe uma sociedade secreta formada por mulheres com capacidades psíquicas, comandada por Adelaide, personagem interpretada pela esposa do diretor: Kate Siegel.

O grupo é uma clara referência ao Instituto do universo de King. Em entrevista ao Entertainment Weekly, Flanagan afirmou que deseja utilizar a organização, mas, devido a direitos autorais, ele teve que adaptá-la para a sua série sem referências diretas.

Mike Flanagan, roteirista e diretor de Carrie, já adaptou diversas obras de King. De forma direta (Doutor Sono e Vida de Chuck) ou indireta (Missa da Meia Noite)
Mike Flanagan, roteirista e diretor de Carrie, já adaptou diversas obras de King. De forma direta (Doutor Sono e Vida de Chuck) ou indireta (Missa da Meia Noite) Crédito: Divulgação / IMDb

A organização dos livros possui sua principal participação na novela A Incendiária. O Instituto é apresentado como uma sociedade secreta que tem como objetivo sequestrar psíquicas (iluminadas).

Após a captura, elas sofrem experimentos para amplificar os seus poderes e serem utilizadas como armas. Eles combinam a força mental dessas crianças em uma espécie de "supercomputador psíquico" para influenciar mentes e assassinar figuras políticas ou indivíduos perigosos.

Essa ideia conecta conceitualmente Carrie a Danny Torrance e Abra Stone, de O Iluminado e Doutor Sono, às crianças psíquicas de O Instituto e a vários personagens que King espalhou pelos próprios romances.

Macroverso cinematográfico

É justamente aqui que o possível “MCU de Stephen King” pode finalmente encontrar um centro. Flanagan continua desenvolvendo uma nova adaptação de A Torre Negra e reconheceu que já pensou em usar Carrie como uma espécie de porta de entrada para esse universo.

O cineasta chegou a citar Carrie White, Danny Torrance e Abra Stone como personagens capazes de desempenhar funções dentro da história da Torre. Porém, existe uma barreira muito maior do que qualquer ameaça universal para isso acontecer: direitos autorais.

O legado de Stephen King é composto de centenas de obras, entre contos e romances. Ao longo dos anos, e com seu sucesso comercial, diversos estúdios compraram os direitos de algumas das obras para produzir adaptações.

King é um dos autores que mais possui adaptações audiovisuais de suas obras, com quase uma centena de produções, entre filmes e séries de diversos gêneros
King é um dos autores que mais possui adaptações audiovisuais de suas obras, com quase uma centena de produções, entre filmes e séries de diversos gêneros Crédito: Divulgação / IMDb

Porém, essa quantidade de adaptações e vendas gerou um quebra-cabeça com os direitos autorais do macroverso espalhados em diversos estúdios diferentes. Algo que o próprio Flanagan aponta como um dos maiores obstáculos para adaptar toda a mitologia de A Torre Negra.

Porém, em Carrie, o cineasta abriu uma margem para adaptar os conceitos e fugir de direitos autorais. Essa manobra pode permitir uma adaptação parcial do macroverso nas telonas e, se isso avançar, poderá gerar um novo universo compartilhado no cinema.

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