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Relação tóxica? Amigos de Vini Jr. revelam por que jogador terminou com Virginia

Fontes próximas ao jogador afirmam que foi ele quem decidiu colocar um ponto final no namoro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:01

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

O término entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos desdobramentos nos bastidores. Amigos próximos ao atleta confirmaram à coluna Fábia Oliveira que, ao contrário do que circulou nas redes sociais no último mês, a decisão de terminar a relação partiu do atacante.

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Segundo eles, a rotina a dois vinha desgastando o casal. Os relatos apontam que o jogador se sentia sufocado e que a convivência havia se tornado tóxica, sem funcionar para nenhum dos lados. Diante desse cenário de cobranças e desgaste acumulado, o atleta optou por encerrar o romance.

A revelação dos amigos diverge com o comunicado divulgado pela equipe de Virginia assim que os primeiros boatos surgiram na web. Na ocasião, a assessoria garantiu que o rompimento aconteceu em comum acordo, frisando que "não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal".

O casal assumiu o romance em outubro de 2025, após meses de especulações do público. Em maio de 2026, enfrentaram uma primeira crise e chegaram a ficar cerca de dois meses separados.

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A reconciliação veio em julho, quando voltaram a aparecer juntos. Em setembro, os dois trocaram alianças de compromisso, momento compartilhado e celebrado por Virginia nas redes sociais. A reconciliação, no entanto, durou poucas semanas antes do anúncio definitivo do fim da relação.