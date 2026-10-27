Relação tóxica? Amigos de Vini Jr. revelam por que jogador terminou com Virginia

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:01
O término entre Virginia Fonseca e Vini Jr. ganhou novos desdobramentos nos bastidores. Amigos próximos ao atleta confirmaram à coluna Fábia Oliveira que, ao contrário do que circulou nas redes sociais no último mês, a decisão de terminar a relação partiu do atacante.
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Segundo eles, a rotina a dois vinha desgastando o casal. Os relatos apontam que o jogador se sentia sufocado e que a convivência havia se tornado tóxica, sem funcionar para nenhum dos lados. Diante desse cenário de cobranças e desgaste acumulado, o atleta optou por encerrar o romance.
A revelação dos amigos diverge com o comunicado divulgado pela equipe de Virginia assim que os primeiros boatos surgiram na web. Na ocasião, a assessoria garantiu que o rompimento aconteceu em comum acordo, frisando que "não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal".
O casal assumiu o romance em outubro de 2025, após meses de especulações do público. Em maio de 2026, enfrentaram uma primeira crise e chegaram a ficar cerca de dois meses separados.
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A reconciliação veio em julho, quando voltaram a aparecer juntos. Em setembro, os dois trocaram alianças de compromisso, momento compartilhado e celebrado por Virginia nas redes sociais. A reconciliação, no entanto, durou poucas semanas antes do anúncio definitivo do fim da relação.
Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.