Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Relacionamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

O casal, que estava junto desde 2019, tem uma filha de 3 anos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:03

Cintia Dicker e Pedro Scooby
Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cíntia Dicker não estão mais juntos há cerca de dois meses. Eles mantinham um relacionamento desde 2019 e eram casados. As informações são do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Segundo as declarações do atleta, a separação ocorreu há cerca de dois meses e Dicker já se mudou para outro apartamento. Apesar do término, o ex-casal mantém uma relação amigável em prol da criação da filha, Aurora, de 3 anos.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
1 de 11
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

“Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora”, disse o surfista ao colunista.

Ele ainda afirmou que não imaginava ser possível manter um bom convívio após o fim do casamento, mas ressaltou acreditar que isso torna o sentimento entre os dois ainda mais verdadeiro. “Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela”, declarou o ex-BBB.

O surfista também pediu para que o público não crie especulações sobre os motivos do término: “Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento”.

Atualmente, Scooby participa do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker iniciaram o namoro no final de 2019 e se casaram no ano seguinte. A filha do casal, Aurora, nasceu em dezembro de 2022. O surfista também é pai de outras três crianças, fruto do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani: Dom, de 14 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 10 anos.

Leia mais

Imagem - Sequência de 'A Empregada' confirma astro de 'Off Campus' no elenco

Sequência de 'A Empregada' confirma astro de 'Off Campus' no elenco

Imagem - Rafael Cardoso grava clipe no Rio de Janeiro após período em clínica de reabilitação

Rafael Cardoso grava clipe no Rio de Janeiro após período em clínica de reabilitação

Imagem - Canal Aviões e Músicas alcança 4 milhões de inscritos e Lito Sousa comemora conquista do hospital: 'Só boas notícias hoje'

Canal Aviões e Músicas alcança 4 milhões de inscritos e Lito Sousa comemora conquista do hospital: 'Só boas notícias hoje'

Tags:

Cíntia Dicker Pedro Scooby Relacionamento

Mais recentes

Imagem - Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos

Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos
Imagem - 4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim

4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim
Imagem - Chá para tomar antes de dormir: receita simples pode ajudar a aliviar a sensação de estufamento e relaxa o corpo

Chá para tomar antes de dormir: receita simples pode ajudar a aliviar a sensação de estufamento e relaxa o corpo