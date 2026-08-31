TÉRMINO

Relacionamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

O casal, que estava junto desde 2019, tem uma filha de 3 anos

Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:03

Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cíntia Dicker não estão mais juntos há cerca de dois meses. Eles mantinham um relacionamento desde 2019 e eram casados. As informações são do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Segundo as declarações do atleta, a separação ocorreu há cerca de dois meses e Dicker já se mudou para outro apartamento. Apesar do término, o ex-casal mantém uma relação amigável em prol da criação da filha, Aurora, de 3 anos.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

“Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora”, disse o surfista ao colunista.

Ele ainda afirmou que não imaginava ser possível manter um bom convívio após o fim do casamento, mas ressaltou acreditar que isso torna o sentimento entre os dois ainda mais verdadeiro. “Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela”, declarou o ex-BBB.

O surfista também pediu para que o público não crie especulações sobre os motivos do término: “Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento”.

Atualmente, Scooby participa do quadro Dança dos Famosos, no programa Domingão com Huck.