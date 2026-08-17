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Relato de amiga pode explicar morte da atriz Hayden Panettiere, aos 36 anos

Bethany Joy Lenz lamentou a perda nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram 

Amiga de longa data de Hayden Panettiere, a atriz Bethany Joy Lenz, conhecida pela série 'One Tree Hill' (Lances da Vida), publicou um relato comovente nas redes sociais lamentando a partida precoce da colega, que morreu nesta segunda-feira (17), aos 36 anos, a quem conhecia há 27 anos, desde o início da carreira de ambas nos estúdios de gravação.

Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere eram melhores amigas

Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere por Reprodução/Getty Images
Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere por Reprodução/Getty Images
Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere por Reprodução/Getty Images
Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere por auto-upload
O irmão de Hayden, Jansen Panettiere, morreu em 2023 por Reprodução/Getty Images
Hayden Panettiere e Wladimir Klitschko com a filha deles, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere com sua filha, Kaya por Reprodução/Redes sociais
Hayden Panettiere em Heroes por Divulgação
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Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere por Reprodução/Getty Images

No texto, Bethany relembrou o talento precoce de Hayden quando criança e lamentou o distanciamento da vida adulta, revelando que as duas mantinham a promessa de marcar almoços e jantares que acabavam adiados pela rotina. A atriz também expressou choque com a fatalidade em um momento no qual acreditava na recuperação da amiga.

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"Não entendo como isso pode ser real. Tudo parecia estar se ajeitando. Ela estava voltando à vida, não estava?", escreveu Bethany. "É jovem demais e ainda havia tanta vida pela frente. Sinto muito por cada momento em que não procurei saber de você ou não mandei mensagem. Não sei como processar isso", desabafou.

Hayden foi encontrada desacordada em uma residência no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, após um chamado de emergência feito por um conhecido. O serviço de socorro compareceu ao local, mas a artista teve o óbito constatado no endereço. As autoridades locais afirmaram que a apuração preliminar não apontou sinais de violência ou crime, e as causas oficiais da morte continuam sob investigação do Gabinete do Médico Legista de Greenville.

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