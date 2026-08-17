LUTO

Relato de amiga pode explicar morte da atriz Hayden Panettiere, aos 36 anos

Bethany Joy Lenz lamentou a perda nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:05

Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere Crédito: Reprodução/Instagram

Amiga de longa data de Hayden Panettiere, a atriz Bethany Joy Lenz, conhecida pela série 'One Tree Hill' (Lances da Vida), publicou um relato comovente nas redes sociais lamentando a partida precoce da colega, que morreu nesta segunda-feira (17), aos 36 anos, a quem conhecia há 27 anos, desde o início da carreira de ambas nos estúdios de gravação.

Bethany Joy Lenz e Hayden Panettiere eram melhores amigas 1 de 8

No texto, Bethany relembrou o talento precoce de Hayden quando criança e lamentou o distanciamento da vida adulta, revelando que as duas mantinham a promessa de marcar almoços e jantares que acabavam adiados pela rotina. A atriz também expressou choque com a fatalidade em um momento no qual acreditava na recuperação da amiga.

"Não entendo como isso pode ser real. Tudo parecia estar se ajeitando. Ela estava voltando à vida, não estava?", escreveu Bethany. "É jovem demais e ainda havia tanta vida pela frente. Sinto muito por cada momento em que não procurei saber de você ou não mandei mensagem. Não sei como processar isso", desabafou.