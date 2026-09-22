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Relembre cantores sertanejos que também morreram em acidentes e tiveram a carreira interrompida precocemente

Ao longo de cinco décadas, artistas como João Paulo, Cristiano Araújo, Gabriel Diniz, Marília Mendonça e Aleksandro tiveram as trajetórias interrompidas em acidentes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:43

Relembre artistas sertanejos que tiveram suas trajetórias interrompidas por acidentes ao longo das últimas décadas
Relembre artistas sertanejos que tiveram suas trajetórias interrompidas por acidentes ao longo das últimas décadas Crédito: Reprodução

morte de Rick, da dupla com Renner, após o acidente com o helicóptero em Santa Catarina, acrescenta mais um capítulo à lista de tragédias que marcaram a história da música sertaneja brasileira. Ao longo das últimas décadas, nomes de diferentes gerações perderam a vida em acidentes de carro, ônibus e aeronaves.

As histórias atravessam gerações do gênero e envolvem artistas que estavam no auge da carreira ou começavam a conquistar espaço nacional.

Emival Camargo - 1975

Irmão de Zezé Di Camargo, Emival formava com ele a dupla Camargo & Camarguinho. O cantor morreu ainda criança, aos 11 anos, em 1975, após um acidente de carro. A tragédia marcou a família e teve impacto na trajetória musical de Zezé.

João Paulo - 1997

Parceiro de Daniel, João Paulo morreu aos 37 anos, em setembro de 1997. O cantor dirigia um carro quando sofreu um acidente em uma rodovia no interior de São Paulo. O veículo capotou e pegou fogo, interrompendo a trajetória de uma das duplas de maior destaque do sertanejo naquele período.

Relembre os cantores sertanejos que morreram em acidentes

Emival Camargo: Aos 11 anos, irmão de Zezé Di Camargo morreu em um acidente de carro em 1975 por Reprodução
João Paulo: Parceiro de Daniel, morreu aos 37 anos após um acidente de carro em 1997 por Reprodução
Cristiano Araújo: Cantor morreu aos 29 anos em um acidente de carro em Goiânia, em 2015 por Reprodução
Gabriel Diniz: Dono do hit “Jenifer”, morreu aos 28 anos na queda de um avião em 2019 por Reprodução
Henrique: Integrante da dupla Netto & Henrique, morreu aos 22 anos após um acidente de carro em 2020. por Reprodução
Marília Mendonça: A cantora morreu aos 26 anos na queda de um avião em Minas Gerais, em 2021 por Reprodução
Aleksandro: Da dupla com Conrado, morreu aos 34 anos em um acidente com o ônibus da equipe, em 2022 por Reprodução
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Emival Camargo: Aos 11 anos, irmão de Zezé Di Camargo morreu em um acidente de carro em 1975 por Reprodução

Cristiano Araújo - 2015

Aos 29 anos, Cristiano Araújo morreu em junho de 2015 após o carro em que estava sair da pista e capotar em Goiânia (GO). A namorada do cantor, Allana Moraes, também morreu no acidente.

Cristiano vivia um dos momentos de maior projeção de sua carreira e havia se tornado um dos principais nomes da nova geração do sertanejo.

Gabriel Diniz - 2019

Conhecido nacionalmente pelo hit “Jenifer”, Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, em maio de 2019. O cantor estava em um avião de pequeno porte que caiu em Sergipe enquanto seguia para Maceió.

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Henrique, da dupla Netto & Henrique - 2020

Wesley Pereira da Silva, conhecido como Henrique, tinha 22 anos quando sofreu um grave acidente de carro em Santa Fé do Sul (SP), em fevereiro de 2020.

O cantor ficou internado por 22 dias após sofrer traumatismo craniano e morreu em 2 de março daquele ano.

Marília Mendonça - 2021

Em novembro de 2021, a morte de Marília Mendonça, aos 26 anos, provocou comoção nacional. A cantora estava em um avião de pequeno porte que caiu em Piedade de Caratinga (MG).

Além da artista, outras quatro pessoas que estavam na aeronave morreram.

Aleksandro - 2022

O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu aos 34 anos em maio de 2022. Ele estava em um ônibus da equipe que sofreu um acidente na Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo.

Outras cinco pessoas morreram na ocorrência.

Rick - 2026

O caso mais recente envolve Rick, da dupla com Renner, que morreu aos 59 anos após o helicóptero em que viajava sofrer um acidente em Santa Catarina.

A aeronave PP-MGR, um Bell 430, havia decolado de Porto Belo com destino previsto a São Joaquim. Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto.

O desaparecimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e da Força Aérea Brasileira, que realizaram buscas na região da Serra catarinense.

Com a confirmação da morte de Rick, o cantor passa a integrar uma lista de artistas sertanejos de diferentes gerações cujas trajetórias foram interrompidas de forma trágica em acidentes.

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