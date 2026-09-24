MUITO LUXO

Relógio Rolex de R$ 183 mil e passeio de helicóptero: Davi Brito ostenta durante lua de mel em Dubai

Campeão do “BBB 24” viajou para os Emirados Árabes Unidos com Emily Araújo após casamento de R$ 2,5 milhões em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:54

Davi Brito em lua de mel Crédito: Reprodução

Davi Brito está aproveitando a lua de mel em Dubai em clima de luxo. O campeão do “BBB 24” embarcou para os Emirados Árabes Unidos na última segunda-feira (21) ao lado de Emily Araújo e vem compartilhando nas redes sociais alguns dos momentos da viagem.

Entre os passeios escolhidos pelo casal estão um voo de helicóptero e uma experiência de camelo. Davi também visitou uma loja de uma famosa marca suíça de relógios e mostrou uma compra de alto valor.

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O ex-BBB adquiriu um Rolex Deepsea/Sea-Dweller avaliado em R$ 183 mil. Registros da viagem e da nova aquisição foram compartilhados por ele nas redes sociais.

Durante a passagem por Dubai, Davi também tem aproveitado a repercussão das publicações para divulgar jogos on-line.

Casamento custou R$ 2,5 milhões

Davi e Emily se casaram no dia 5 de setembro, em Salvador. A cerimônia reuniu cerca de 300 convidados e foi seguida por uma festa que, segundo as informações divulgadas, custou aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O valor corresponde a cerca de 75% dos R$ 3,3 milhões recebidos por Davi ao vencer o “BBB 24”. O ex-BBB afirmou que as despesas do casamento foram pagas pelo próprio casal e que não houve permutas.

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