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Relógio Rolex de R$ 183 mil e passeio de helicóptero: Davi Brito ostenta durante lua de mel em Dubai

Campeão do “BBB 24” viajou para os Emirados Árabes Unidos com Emily Araújo após casamento de R$ 2,5 milhões em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:54

Davi Brito em lua de mel
Davi Brito em lua de mel Crédito: Reprodução

Davi Brito está aproveitando a lua de mel em Dubai em clima de luxo. O campeão do “BBB 24” embarcou para os Emirados Árabes Unidos na última segunda-feira (21) ao lado de Emily Araújo e vem compartilhando nas redes sociais alguns dos momentos da viagem.

Entre os passeios escolhidos pelo casal estão um voo de helicóptero e uma experiência de camelo. Davi também visitou uma loja de uma famosa marca suíça de relógios e mostrou uma compra de alto valor.

Davi Brito em lua de mel

Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
Davi Brito em lua de mel por Reprodução
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Davi Brito em lua de mel por Reprodução

O ex-BBB adquiriu um Rolex Deepsea/Sea-Dweller avaliado em R$ 183 mil. Registros da viagem e da nova aquisição foram compartilhados por ele nas redes sociais.

Durante a passagem por Dubai, Davi também tem aproveitado a repercussão das publicações para divulgar jogos on-line.

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Casamento custou R$ 2,5 milhões

Davi e Emily se casaram no dia 5 de setembro, em Salvador. A cerimônia reuniu cerca de 300 convidados e foi seguida por uma festa que, segundo as informações divulgadas, custou aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O valor corresponde a cerca de 75% dos R$ 3,3 milhões recebidos por Davi ao vencer o “BBB 24”. O ex-BBB afirmou que as despesas do casamento foram pagas pelo próprio casal e que não houve permutas.

Emilly Araújo e Davi Brito

Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram
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Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador por Reprodução/Instagram

A celebração teve decoração em tons de branco, verde e dourado. O cardápio contou com opções como lagosta, camarão, salmão e churrasco. Durante a cerimônia, Davi se emocionou ao acompanhar a entrada de Emily.

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