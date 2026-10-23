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Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes

Encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado nesta sexta-feira (23), após o Jornal Nacional

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:05

Flávio Bolsonaro e Lula durante entrevistas à TV Globo Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O jornalista César Tralli será o responsável por mediar o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na TV Globo nesta sexta-feira (23). O encontro está marcado para as 21h20, após o Jornal Nacional, e será o último debate televisivo entre os candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O programa será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. O público também poderá acompanhar o confronto pela internet, na cobertura especial do portal.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Uma semana antes do debate, a TV Globo também realizou entrevistas ao vivo com os dois candidatos, que foram conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula foi entrevistado da quinta-feira (15), enquanto Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira (16).

Como será o debate da Globo?

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o debate será dividido em quatro blocos, três com temas definidos e um com tema livre. Os candidatos poderão fazer perguntas um ao outro, com tempos estabelecidos para respostas, réplicas e tréplicas.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

As regras também determinam como os presidenciáveis poderão se movimentar pelo estúdio. Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra poderá circular livremente pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito até chegar a sua vez de falar. No quarto bloco, ambos poderão se movimentar livremente pelo próprio lado do cenário, conforme as regras divulgadas pela Globo.

O encontro acontece após o debate realizado pela Band no domingo (18), marcado por acusações e momentos de tensão entre os candidatos.

Onde assistir ao debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A transmissão começa após o Jornal Nacional, com previsão de início às 21h20 desta sexta-feira (23). Além da TV Globo, o debate será exibido simultaneamente pela GloboNews e pelo g1. O Globoplay também disponibilizará o conteúdo na íntegra após a exibição, conforme a programação divulgada.