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Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes

Encontro entre Lula e Flávio Bolsonaro será realizado nesta sexta-feira (23), após o Jornal Nacional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09:05

Flávio Bolsonaro e Lula durante entrevistas à TV Globo
Flávio Bolsonaro e Lula durante entrevistas à TV Globo Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O jornalista César Tralli será o responsável por mediar o debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na TV Globo nesta sexta-feira (23). O encontro está marcado para as 21h20, após o Jornal Nacional, e será o último debate televisivo entre os candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O programa será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. O público também poderá acompanhar o confronto pela internet, na cobertura especial do portal.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
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Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

Uma semana antes do debate, a TV Globo também realizou entrevistas ao vivo com os dois candidatos, que foram conduzidas pela jornalista Renata Lo Prete. Lula foi entrevistado da quinta-feira (15), enquanto Flávio Bolsonaro participou na sexta-feira (16).

Como será o debate da Globo?

De acordo com informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o debate será dividido em quatro blocos, três com temas definidos e um com tema livre. Os candidatos poderão fazer perguntas um ao outro, com tempos estabelecidos para respostas, réplicas e tréplicas.

A trajetória de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar
Cresceu no Rio com os irmãos Eduardo e Carlos, enquanto o pai construía sua carreira política como deputado federal por Acervo familiar
Os irmãos Bolsonaro por Acervo familiar
Bolsonaro e os três filhos mais velhos por Acervo familiar
Bolsonaro, a primeira esposa eos três filhos mais velhos por Acervo familiar
Os irmãos ao lado do pai na adolescência por Acervo familiar
Formou-se em Direito pela Universidade Candido Mendes antes de seguir carreira na política por Reprodução
Aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Assumiu seu primeiro mandato em 2003 por Divulgação
Flávio permaneceu na Assembleia Legislativa fluminense por quatro mandatos consecutivos, até 2018 por Divulgação
Em 2018, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro, no mesmo pleito em que Jair Bolsonaro conquistou a Presidência por Divulgação
No Senado desde 2019, Flávio assumiu a presidência da Comissão de Segurança Pública em 2025 por Agência Senado
Escolhido para representar o PL na eleição de 2026, disputou a Presidência pela primeira vez, com Alfredo Gaspar como candidato a vice por Reprodução/Partido Liberal
Flávio Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
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Flávio Bolsonaro nasceu em 1981, em Resende, no Rio de Janeiro. É o filho mais velho de Jair Bolsonaro por Acervo familiar

As regras também determinam como os presidenciáveis poderão se movimentar pelo estúdio. Nos três primeiros blocos, o candidato que estiver com a palavra poderá circular livremente pelo cenário, enquanto o adversário deverá permanecer em seu púlpito até chegar a sua vez de falar. No quarto bloco, ambos poderão se movimentar livremente pelo próprio lado do cenário, conforme as regras divulgadas pela Globo.

O encontro acontece após o debate realizado pela Band no domingo (18), marcado por acusações e momentos de tensão entre os candidatos.

Onde assistir ao debate entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A transmissão começa após o Jornal Nacional, com previsão de início às 21h20 desta sexta-feira (23). Além da TV Globo, o debate será exibido simultaneamente pela GloboNews e pelo g1. O Globoplay também disponibilizará o conteúdo na íntegra após a exibição, conforme a programação divulgada.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

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Lula Flávio Bolsonaro

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