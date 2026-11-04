TELEVISÃO

Renata Lo Prete passa por gafe ao vivo e dá bronca na produção da Globo após erro: 'Página errada'

Apresentadora do Jornal da Globo tentou chamar a correspondente Sandra Coutinho, mas precisou interromper a entrada após uma falha técnica

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:21

Renata Lo Prete Crédito: Reprodução

Uma falha durante a cobertura das eleições dos Estados Unidos provocou uma situação inusitada no Jornal da Globo. Na madrugada desta quarta-feira (4), a apresentadora Renata Lo Prete tentou chamar a correspondente internacional Sandra Coutinho, mas a entrada não aconteceu como previsto.

"A gente volta com a Sandra Coutinho, ela vai explicar algumas dessas vitórias pra nós. Vamos lá, chamar a Sandra novamente", anunciou a jornalista. No telão, porém, Sandra apareceu analisando os resultados da votação, e a conexão não saiu como planejado.

Renata Lo Prete 1 de 9

Ao perceber o problema, Renata colocou a mão na boca e avisou a equipe de produção sobre o erro. "Vocês me deram a página errada", reclamou a apresentadora, sem esconder o constrangimento com a situação.

Na sequência, a âncora explicou que a participação da correspondente ficaria para outro momento e retomou o noticiário com informações sobre a movimentação na Casa Branca. "Olha, a gente teve um problema com a Sandra, mais tarde a gente fala com ela, mas agora a gente vai registrar que Donald Trump e integrantes do governo estão acompanhando a apuração da Casa Branca", afirmou.