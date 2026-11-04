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Renata Lo Prete passa por gafe ao vivo e dá bronca na produção da Globo após erro: 'Página errada'

Apresentadora do Jornal da Globo tentou chamar a correspondente Sandra Coutinho, mas precisou interromper a entrada após uma falha técnica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:21

Renata Lo Prete
Renata Lo Prete Crédito: Reprodução

Uma falha durante a cobertura das eleições dos Estados Unidos provocou uma situação inusitada no Jornal da Globo. Na madrugada desta quarta-feira (4), a apresentadora Renata Lo Prete tentou chamar a correspondente internacional Sandra Coutinho, mas a entrada não aconteceu como previsto.

"A gente volta com a Sandra Coutinho, ela vai explicar algumas dessas vitórias pra nós. Vamos lá, chamar a Sandra novamente", anunciou a jornalista. No telão, porém, Sandra apareceu analisando os resultados da votação, e a conexão não saiu como planejado.

Renata Lo Prete

Renata Lo Prete por Reprodução
Veja quanto César Tralli e Renata Lo Prete  por Divulgação/TV Globo
Bob Paulino / Memória Globo. por Bob Paulino / Memória Globo.
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete por Reprodução
Renata Lo Prete agita redes sociais cantando "Vermelho", de Gloria Groove por Reprodução/TV Globo
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Renata Lo Prete por Reprodução

Ao perceber o problema, Renata colocou a mão na boca e avisou a equipe de produção sobre o erro. "Vocês me deram a página errada", reclamou a apresentadora, sem esconder o constrangimento com a situação.

Na sequência, a âncora explicou que a participação da correspondente ficaria para outro momento e retomou o noticiário com informações sobre a movimentação na Casa Branca. "Olha, a gente teve um problema com a Sandra, mais tarde a gente fala com ela, mas agora a gente vai registrar que Donald Trump e integrantes do governo estão acompanhando a apuração da Casa Branca", afirmou.

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