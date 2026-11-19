ROMANCE FORA DO REALITY

Renata Saldanha e Maike Allan esquecem alianças antes do casamento: ‘Se vira!’

Casal oficializou a união nesta quinta-feira (19), no Ceará, e revelou um imprevisto durante os preparativos: os dois esqueceram de comprar as alianças

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:01

Renata Saldanha e Maike Allan oficializaram a união no civil e dividiram com os fãs os bastidores do casamento Crédito: Reprodução/Instagram

O amor que começou no Big Brother Brasil 25 ganhou um novo capítulo. Renata Saldanha e Maike Allan se casaram no civil nesta quinta-feira (19) e compartilharam nas redes sociais os bastidores da preparação para o grande dia. O casal também mostrou fotos do ensaio pré-wedding, realizado nas falésias de Morro Branco, no Ceará.

A escolha do cenário teve um significado especial para Renata, que quis levar elementos da paisagem cearense para a celebração. “Eu queria muito fazer aqui nas falésias, porque eu queria que o casamento tivesse essa energia do Ceará, bem característico das nossas paisagens lindas e da nossa natureza”, explicou.

União no civil de Renata Saldanha e Maike Allan 1 de 6

Durante o ensaio, Maike também comentou a beleza da noiva e antecipou que deve se emocionar na cerimônia. O ex-brother ainda mostrou a escolha do terno para a ocasião.

Casal esqueceu de comprar as alianças

Um dos momentos mais descontraídos do diário de noivos foi a descoberta de que os dois haviam esquecido de escolher as alianças para o casamento civil. Ao comentar o preço do ouro, Maike brincou sobre o imprevisto. Renata respondeu, em tom bem-humorado: “Ai, bicha! Se vira!”.

Segundo o relato compartilhado pelo casal, as alianças foram escolhidas três dias antes da cerimônia. Depois, os dois seguiram para o cartório e oficializaram a união.

Renata e Maike esperam primeiro filho

Além do casamento, os ex-participantes do reality vivem a expectativa da chegada do primeiro filho. Em 30 de outubro, eles anunciaram a gravidez e, posteriormente, revelaram que estão esperando um menino.