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Heider Sacramento
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:01
O amor que começou no Big Brother Brasil 25 ganhou um novo capítulo. Renata Saldanha e Maike Allan se casaram no civil nesta quinta-feira (19) e compartilharam nas redes sociais os bastidores da preparação para o grande dia. O casal também mostrou fotos do ensaio pré-wedding, realizado nas falésias de Morro Branco, no Ceará.
A escolha do cenário teve um significado especial para Renata, que quis levar elementos da paisagem cearense para a celebração. “Eu queria muito fazer aqui nas falésias, porque eu queria que o casamento tivesse essa energia do Ceará, bem característico das nossas paisagens lindas e da nossa natureza”, explicou.
União no civil de Renata Saldanha e Maike Allan
Durante o ensaio, Maike também comentou a beleza da noiva e antecipou que deve se emocionar na cerimônia. O ex-brother ainda mostrou a escolha do terno para a ocasião.
Casal esqueceu de comprar as alianças
Um dos momentos mais descontraídos do diário de noivos foi a descoberta de que os dois haviam esquecido de escolher as alianças para o casamento civil. Ao comentar o preço do ouro, Maike brincou sobre o imprevisto. Renata respondeu, em tom bem-humorado: “Ai, bicha! Se vira!”.
Segundo o relato compartilhado pelo casal, as alianças foram escolhidas três dias antes da cerimônia. Depois, os dois seguiram para o cartório e oficializaram a união.
Renata e Maike esperam primeiro filho
Além do casamento, os ex-participantes do reality vivem a expectativa da chegada do primeiro filho. Em 30 de outubro, eles anunciaram a gravidez e, posteriormente, revelaram que estão esperando um menino.
Por enquanto, o casal ainda não definiu a data da cerimônia religiosa.