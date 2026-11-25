JUSTIÇA

Renato Aragão falta a audiência com a própria filha em disputa por dívida de quase R$ 900 mil

Humorista não apareceu nem mandou advogado para reunião marcada para tentar um acordo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:45

Juliana Aragão e Renato Aragão Crédito: Reprodução

O humorista Renato Aragão faltou à audiência de conciliação no processo aberto por sua filha mais velha, Juliana Aragão. O encontro aconteceu no dia 26 de outubro, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Capital (CEJUSC), e os detalhes foram revelados nesta quarta-feira (25) pela coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Juliana Aragão e Renato Aragão 1 de 5

Segundo o documento oficial da reunião, Juliana entrou na chamada de vídeo acompanhada de sua advogada, pois as duas moram em Santa Catarina. Renato, porém, não apareceu na sala virtual e também não enviou nenhum advogado em seu lugar. Sem ele, a tentativa de acordo acabou ali mesmo.

Como não houve acordo, o processo deve voltar para a 43ª Vara Cível da Comarca da Capital para seguir normalmente. Desde o dia da reunião, o caso ainda não teve novidades no sistema da Justiça.

Quando chamou o artista para o encontro, a Justiça já havia avisado que, se alguém faltasse ou não houvesse acordo, começaria a contar o prazo de defesa. Por isso, Renato passou a ter 15 dias, contados a partir de 26 de outubro, para responder oficialmente às acusações da filha.

Mansão de Renato Aragão 1 de 14

Juliana Rangel Aragão entrou na Justiça para cobrar R$ 872.485,58 do pai. Ela acusa o humorista de não pagar um empréstimo de R$ 950 mil feito em dezembro de 2018.