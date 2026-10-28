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Renato Cariani pode pegar até 51 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro; MP pede condenação

Ministério Público de São Paulo pediu a condenação do influenciador fitness, acusado de participar de um esquema de desvio de produtos químicos para a fabricação de cocaína e crack

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:46

Renato Cariani
Renato Cariani Crédito: Reprodução

O influenciador fitness Renato Cariani, de 50 anos, pode enfrentar uma pena de até 51 anos de prisão caso seja condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou, na quarta-feira (21), suas alegações finais no processo e pediu a condenação do empresário, que reúne mais de 11 milhões de seguidores no Instagram.

Cariani é acusado de participar de um esquema de desvio de produtos químicos utilizados na fabricação de drogas, especialmente cocaína e crack. Segundo a investigação, a organização teria comercializado irregularmente mais de 12 toneladas de substâncias químicas. O influenciador nega as acusações e responde ao processo em liberdade.

Renato Cariani

Renato Cariani por Reprodução
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Renato Cariani por Reprodução

O caso envolve a Anidrol Produtos para Laboratórios, empresa da qual Cariani é sócio, localizada em Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a companhia teria simulado operações comerciais para justificar a saída de produtos químicos que, na realidade, seriam destinados ao narcotráfico.

Os promotores apontam que a empresa realizou 59 operações fraudulentas, com emissão de notas fiscais em nome de companhias que não haviam solicitado os produtos. A investigação também identificou suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de depósitos realizados por terceiros.

Além de Cariani, o Ministério Público pediu a condenação dos empresários Fábio Spindola Mota e Rodrigo Gomes Pereira. Segundo a acusação, Fábio atuaria na negociação e no fornecimento dos produtos químicos, enquanto Rodrigo seria responsável por movimentações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos recursos.

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Pena pode ultrapassar 50 anos

De acordo com o advogado criminalista Anderson Almeida, ouvido pelo g1, caso a Justiça aceite integralmente as acusações do Ministério Público, cada um dos três réus poderá receber uma pena entre 16 anos e quatro meses e 51 anos e oito meses de prisão, além de multas.

O cálculo considera a possível condenação por associação para o tráfico, 59 crimes relacionados ao fornecimento de insumos para a fabricação de drogas e 59 crimes de lavagem de dinheiro. A pena definitiva dependerá da avaliação da Justiça. Mesmo que a soma das condenações ultrapasse 50 anos, a legislação brasileira estabelece um limite de 40 anos para o cumprimento efetivo de penas privativas de liberdade.

Como começou a investigação

As suspeitas surgiram em 2019, depois que a farmacêutica AstraZeneca procurou o Ministério Público para comunicar a existência de notas fiscais emitidas pela Anidrol, em 2017, referentes a operações comerciais que a empresa não reconhecia.

A investigação apontou que documentos fiscais teriam sido utilizados para simular vendas de produtos químicos. Segundo a Polícia Federal, parte das substâncias teria sido desviada para o refino de cocaína.

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Em dezembro de 2023, Cariani foi um dos alvos da Operação Hinsberg, deflagrada pela Polícia Federal. O influenciador foi indiciado naquele mês e se tornou réu em fevereiro de 2024. Entre os elementos apresentados pelos promotores estão mensagens extraídas do celular do empresário. Segundo o Gaeco, as conversas indicariam que Cariani tinha conhecimento da utilização de determinados produtos químicos na fabricação de drogas.

O Ministério Público também aponta uma relação próxima entre o influenciador e um policial civil ligado à fiscalização de substâncias químicas. De acordo com os investigadores, as mensagens sugerem que Cariani recebia informações sobre diligências e chegava a opinar sobre empresas que poderiam ser fiscalizadas.

Apesar de pedir a condenação dos três empresários, o Ministério Público solicitou a absolvição de Roseli Dorth, sócia de Cariani na Anidrol, e Andréia Domingues Ferreira, também citadas nas investigações.

O que diz a defesa de Renato Cariani

O advogado Aldo Romani Netto afirmou que recebeu o pedido de condenação com naturalidade, por se tratar da posição sustentada pelo Ministério Público desde o início do processo. O advogado informou que a defesa apresentará suas alegações finais para contestar as acusações com base nas provas produzidas durante o processo.

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Quem é Renato Cariani

Renato Cariani é um dos influenciadores mais conhecidos do universo fitness brasileiro. Empresário e fisiculturista, ele produz conteúdos sobre musculação, alimentação, treinamento físico e estilo de vida. O influenciador acumula mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 8 milhões de inscritos no YouTube, plataforma na qual seus vídeos somam aproximadamente 1 bilhão de visualizações.

Casado com Tatiane Martines Cariani, ele também se apresenta nas redes sociais como professor de química, professor de educação física e atleta profissional.

O processo ainda não foi concluído. Após a apresentação das alegações finais da defesa, caberá à Justiça analisar as provas e decidir pela condenação ou absolvição dos acusados.

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