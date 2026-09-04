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Renato Góes ganha novo visual para viver herdeiro desaparecido em ‘Quem Ama Cuida’

Ator viverá personagem cercado de mistérios na nova novela e já teve o primeiro visual divulgado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 21:05

Ator viverá personagem cercado de mistérios
Ator viverá personagem cercado de mistérios Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

Um personagem que estava desaparecido há anos vai voltar a movimentar “Quem Ama Cuida”. Renato Góes entra na novela como Heitor Brandão, filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), e sua chegada promete mexer com diferentes núcleos da história.

A TV Globo divulgou nesta sexta-feira (4) a primeira imagem do ator caracterizado para o papel. Renato, que mudou o visual para viver o personagem, já participa das gravações desde o fim de agosto.

Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Heitor é apresentado como um jovem de personalidade forte e espírito aventureiro. Ele costumava viajar em busca de experiências espirituais e desapareceu durante uma viagem enquanto praticava esqui.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

O reaparecimento de Heitor acontece em um momento delicado para a família Brandão e deve colocar a herança milionária de Arthur no centro de uma nova disputa.

Além das questões financeiras, o personagem vai provocar mudanças na vida amorosa de Adriana (Letícia Colin). Heitor e Pedro (Chay Suede) passarão a disputar a atenção da fisioterapeuta, criando mais um obstáculo para o casal.

A presença do filho desaparecido também terá impacto direto na investigação sobre a morte de Arthur Brandão, que continua cercada de perguntas.

O mistério sobre quem matou o empresário deve permanecer até a reta final da novela. De acordo com as informações divulgadas sobre a trama, a identidade do assassino só será revelada no último capítulo, previsto para janeiro de 2027.

A entrada de Renato Góes está prevista para começar a movimentar a novela na semana de 14 de setembro, logo depois do capítulo 100.

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