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Renato Góes, o Heitor, de ‘Quem Ama Cuida’, vive em mansão com cachoeira e cercada pela Mata Atlântica

Ator mora em propriedade cercada de verde ao lado da esposa, Thaila Ayala, e dos dois filhos

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:00

Casa é integrada ao verde Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Renato Góes, que vive o papel de Heitor na novela “Quem Ama Cuida”, encontra em sua mansão cercada pela Mata Atlântica no Rio de Janeiro, um lugar de refúgio para a correria do dia a dia.

O ator vive com Thaila Ayala e os dois filhos do casal, Francisco, de 5 anos, e Tereza, de 3, em uma casa com uma cachoeira no quintal.

Mansão de Renato Góes 1 de 13

Em fotos compartilhadas nas redes sociais, Renato e Thaila mostraram que um dos destaques da propriedade é a queda d’água, que fica ao lado da casa, que ainda tem uma piscina natural onde a família pode se banhar.

De acordo com a Casa Vogue, a mansão do casal tem 500 m² e fica no bairro do Itanhangá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, próxima ao Parque Nacional da Tijuca. O terreno onde os atores moram tem muita natureza.

Thaila chegou a mostrar uma cobra de grande porte na sala de casa, em 2025. O animal precisou ser retirado por bombeiros.