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Renner abre agenda de shows com projeto em homenagem a Rick após morte do cantor

A iniciativa “Rick & Renner Para Sempre – O Legado” dará continuidade à trajetória musical dos artistas após o falecimento do sertanejo em setembro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:44

Renner
Renner fez dupla musical com Rick por 40 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Renner utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para anunciar a abertura de sua agenda com o projeto intitulado “Rick & Renner Para Sempre – O Legado”. A iniciativa tem como objetivo homenagear seu parceiro de dupla, o cantor Rick, que faleceu recentemente aos 59 anos em um acidente de helicóptero.

“Existem histórias que não terminam, vozes que o tempo jamais apaga e legados que o amor faz permanecer. Seguir em frente em nome da música”, declarou Renner na publicação oficial.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

As apresentações visam dar continuidade à história da dupla sertaneja e preservar o vasto repertório construído ao longo de quatro décadas de parceria. O projeto já havia sido anunciado há uma semana no perfil oficial dos artistas, mas sem confirmação sobre agenda, programação ou início das apresentações.

Ainda não foram divulgadas informações sobre datas e locais dos shows.

O acidente fatal de Rick Sollo

Após longas horas de buscas, os destroços do helicóptero desaparecido foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, em Santa Catarina, no dia 22 de setembro deste ano. A aeronave havia perdido comunicação em meio ao mau tempo enquanto voava de Porto Belo para São Joaquim.

Não houve sobreviventes. Além do cantor Rick Sollo, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Rick E Renner

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