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Renner abre agenda de shows com projeto em homenagem a Rick após morte do cantor

A iniciativa “Rick & Renner Para Sempre – O Legado” dará continuidade à trajetória musical dos artistas após o falecimento do sertanejo em setembro

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:44

Renner fez dupla musical com Rick por 40 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Renner utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para anunciar a abertura de sua agenda com o projeto intitulado “Rick & Renner Para Sempre – O Legado”. A iniciativa tem como objetivo homenagear seu parceiro de dupla, o cantor Rick, que faleceu recentemente aos 59 anos em um acidente de helicóptero.

“Existem histórias que não terminam, vozes que o tempo jamais apaga e legados que o amor faz permanecer. Seguir em frente em nome da música”, declarou Renner na publicação oficial.

Rick e Renner, sucesso das antigas 1 de 6

As apresentações visam dar continuidade à história da dupla sertaneja e preservar o vasto repertório construído ao longo de quatro décadas de parceria. O projeto já havia sido anunciado há uma semana no perfil oficial dos artistas, mas sem confirmação sobre agenda, programação ou início das apresentações.

Ainda não foram divulgadas informações sobre datas e locais dos shows.

O acidente fatal de Rick Sollo

Após longas horas de buscas, os destroços do helicóptero desaparecido foram localizados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici, em Santa Catarina, no dia 22 de setembro deste ano. A aeronave havia perdido comunicação em meio ao mau tempo enquanto voava de Porto Belo para São Joaquim.