MÚSICA

Renner anuncia primeiro show em carreira solo após morte de Rick Sollo

Abertura do projeto "Rick & Renner pra sempre – O Legado" será realizada no dia 5 de dezembro, em Araçatuba, São Paulo

Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 22:45

Rick & Renner Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Renner anunciou a data da primeira apresentação de sua carreira solo com o projeto "Rick & Renner pra sempre – O Legado". O show está confirmado para o dia 5 de dezembro, na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo.

O anúncio foi publicado na noite de quinta-feira (22), por meio do perfil oficial da dupla sertaneja. A iniciativa busca homenagear a trajetória do cantor Rick Sollo, falecido em setembro, aos 59 anos, em decorrência de um acidente de helicóptero.

"Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla! No dia 5 de dezembro, Araçatuba será palco de um momento inesquecível: o primeiro show de Renner após a partida de Rick, seu eterno companheiro de tantos anos de música", informa a legenda da publicação.

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As apresentações do projeto "Rick & Renner pra sempre – O Legado" visam dar continuidade à história da dupla sertaneja, construída ao longo de quatro décadas de parceria. O projeto já havia sido anunciado no perfil oficial dos artistas, mas sem confirmação sobre agenda, programação ou início das apresentações.

Até o momento, não há informações sobre o repertório ou eventuais participações especiais. A venda de ingressos para o público geral teve início nesta sexta-feira (23), às 18h (horário de Brasília), por meio do site Ticketbolt.

O acidente aéreo de Rick Sollo

Rick Sollo morreu em decorrência de um acidente aéreo em Santa Catarina. Os destroços do helicóptero foram localizados em 22 de setembro, na área rural de Urubici, região de Santa Bárbara, após buscas pela aeronave que havia desaparecido no dia anterior. O veículo perdeu o contato com os radares em 21 de setembro devido ao mau tempo durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim.