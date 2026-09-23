LUTO

Renner compartilha novo desabafo após morte de Rick: 'O amanhã não existe. Ele nunca nos foi prometido'

Cantor repostou vídeo de reflexão sobre a brevidade da vida e a incerteza do futuro após perder o parceiro de dupla em acidente de helicóptero; outras 4 pessoas morreram

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:34

Rick e Renner Crédito: Foto: Reprodução/Instagram Laura Carvalho @porlauracarvalho/@villacountry

Renner, parceiro de Rick por quatro décadas, compartilhou nesta quarta-feira (23) uma reflexão sobre a brevidade da vida após a morte do cantor e de outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. O sertanejo repostou um vídeo publicado pelo influenciador Pedro Arcafra, que fala sobre como uma tragédia pode mudar completamente a rotina de uma família em questão de minutos.

"Essa tragédia envolvendo essas cinco pessoas que estavam presentes naquele helicóptero e que infelizmente foram encontradas sem vida nos faz pensar sobre como as coisas são tão incertas", começa Pedro.

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Na sequência, ele chama atenção para um detalhe doloroso: as vítimas saíram de casa sem saber que aquela seria a última vez que se despediriam de seus familiares. Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

"Cinco pessoas que saíram de casa, se despediram dos seus entes queridos, talvez disseram coisas do tipo: 'daqui a pouco eu estou de volta', 'mais tarde eu te ligo', 'amanhã eu tô aqui de novo'. Simplesmente não voltaram para casa", afirma.

O vídeo também questiona a sensação de que existe sempre tempo disponível para adiar decisões, encontros e planos.

"Isso me faz pensar no seguinte: até que ponto nós verdadeiramente controlamos a nossa própria vida? A gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo dia ou daqui a cinco minutos. O problema é que a gente vive se esquecendo disso e a gente só para para pensar quando acontece uma tragédia", diz Pedro.

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Em outro trecho, o influenciador afirma que a vida deve ser aproveitada enquanto ainda há tempo para fazer escolhas e seguir novos caminhos. "A gente se esquece de que não tem todo o tempo do mundo para viver. É sempre um dia a menos, nunca um dia a mais no nosso calendário. Não dá pra simplesmente viver a vida achando que nós vamos existir para sempre", reflete.

"Em algum momento nós também vamos fazer o nosso último voo, a nossa última viagem, a nossa última partida, só que dessa vez sem uma passagem de volta para casa. Que a gente possa, nesse momento de reflexão, parar pra pensar sobre isso, de que forma nós estamos gastando o nosso próprio tempo. Tempo não é algo que você guarda numa gaveta. A todo instante nós estamos gastando o tempo", continua.

A mensagem termina com um convite para que as pessoas repensem a forma como estão usando o próprio tempo e não deixem decisões importantes para um futuro que não é garantido. "E a questão é: com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que não estamos simplesmente vivendo a vida como se o amanhã fosse nosso? Porque o amanhã não existe. Ele nunca nos foi prometido. O amanhã é uma aposta".

Acidente com Rick

Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim na segunda-feira (21) e desapareceu durante o trajeto. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na região de Urubici, após uma operação de buscas que mobilizou equipes de diferentes órgãos.

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Rick e Renner formavam uma dupla há 40 anos. Em 2026, os dois celebravam quatro décadas de parceria e tinham uma agenda de shows prevista para os meses seguintes.