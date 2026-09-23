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Renner compartilha novo desabafo após morte de Rick: 'O amanhã não existe. Ele nunca nos foi prometido'

Cantor repostou vídeo de reflexão sobre a brevidade da vida e a incerteza do futuro após perder o parceiro de dupla em acidente de helicóptero; outras 4 pessoas morreram

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14:34

Rick e Renner
Rick e Renner Crédito: Foto: Reprodução/Instagram Laura Carvalho @porlauracarvalho/@villacountry

Renner, parceiro de Rick por quatro décadas, compartilhou nesta quarta-feira (23) uma reflexão sobre a brevidade da vida após a morte do cantor e de outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero em Santa Catarina. O sertanejo repostou um vídeo publicado pelo influenciador Pedro Arcafra, que fala sobre como uma tragédia pode mudar completamente a rotina de uma família em questão de minutos.

"Essa tragédia envolvendo essas cinco pessoas que estavam presentes naquele helicóptero e que infelizmente foram encontradas sem vida nos faz pensar sobre como as coisas são tão incertas", começa Pedro.

Rick fez sucesso com Renner, compôs hits do sertanejo e morreu em queda de helicóptero

A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação
Em 2010, Rick e Renner se separaram e retomaram em 2018 por Reprodução/Divulgação
Rick continuou em uma carreira solo quando a dupla se separou por Reprodução/Divulgação
Rick compôs para João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone por Reprodução/Divulgação
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick e Renner construíram uma carreira de grande sucesso, com mais de dez milhões de discos vendidos por Reprodução/Divulgação
Rick passou por diferentes parceiros antes de encontrar aquele que mudaria sua carreira: Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Renner se declarou para Rick por Reprodução
Rick e seu sócio, Olívio Beltrão Júnior por Reprodução
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Paulo Soares estava em helicóptero que caiu em SC por Reprodução/Instagram e Divulgação
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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A música Ela é Demais, conhecida por seu refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira", catapultou a dupla para o sucesso em todo o país por Reprodução/Divulgação

Na sequência, ele chama atenção para um detalhe doloroso: as vítimas saíram de casa sem saber que aquela seria a última vez que se despediriam de seus familiares. Além de Rick, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

"Cinco pessoas que saíram de casa, se despediram dos seus entes queridos, talvez disseram coisas do tipo: 'daqui a pouco eu estou de volta', 'mais tarde eu te ligo', 'amanhã eu tô aqui de novo'. Simplesmente não voltaram para casa", afirma.

O vídeo também questiona a sensação de que existe sempre tempo disponível para adiar decisões, encontros e planos.

"Isso me faz pensar no seguinte: até que ponto nós verdadeiramente controlamos a nossa própria vida? A gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo dia ou daqui a cinco minutos. O problema é que a gente vive se esquecendo disso e a gente só para para pensar quando acontece uma tragédia", diz Pedro. 

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Em outro trecho, o influenciador afirma que a vida deve ser aproveitada enquanto ainda há tempo para fazer escolhas e seguir novos caminhos. "A gente se esquece de que não tem todo o tempo do mundo para viver. É sempre um dia a menos, nunca um dia a mais no nosso calendário. Não dá pra simplesmente viver a vida achando que nós vamos existir para sempre", reflete.

"Em algum momento nós também vamos fazer o nosso último voo, a nossa última viagem, a nossa última partida, só que dessa vez sem uma passagem de volta para casa. Que a gente possa, nesse momento de reflexão, parar pra pensar sobre isso, de que forma nós estamos gastando o nosso próprio tempo. Tempo não é algo que você guarda numa gaveta. A todo instante nós estamos gastando o tempo", continua.

A mensagem termina com um convite para que as pessoas repensem a forma como estão usando o próprio tempo e não deixem decisões importantes para um futuro que não é garantido. "E a questão é: com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que não estamos simplesmente vivendo a vida como se o amanhã fosse nosso? Porque o amanhã não existe. Ele nunca nos foi prometido. O amanhã é uma aposta".

Acidente com Rick

Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim na segunda-feira (21) e desapareceu durante o trajeto. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na região de Urubici, após uma operação de buscas que mobilizou equipes de diferentes órgãos.

Rick deixa dois filhos e quatro netos

Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos (à esquerda) e com a esposa e uma das netas (à direita) por Reprodução/Instagram
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Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram

Rick e Renner formavam uma dupla há 40 anos. Em 2026, os dois celebravam quatro décadas de parceria e tinham uma agenda de shows prevista para os meses seguintes.

O sepultamento de Rick está previsto para esta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. A cerimônia será reservada a familiares e amigos.

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