LUTO

Renner faz primeiro post após morte de Rick e se emociona com homenagem: 'Foi morar com o Papai do Céu'

Cantor compartilhou vídeo de artista mirim que chorou ao lembrar encontro com Rick no palco e deixou uma mensagem para o 'tio Renner'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:45

Rick e Renner Crédito: Reprodução

Renner fez sua primeira postagem nas redes sociais desde a morte de Rick, seu parceiro de dupla por quatro décadas. O cantor compartilhou um vídeo da artista mirim Gigica Prado, que se emocionou ao falar sobre a morte do sertanejo e recordar um encontro que teve com ele durante um show.

Na gravação, a menina aparece chorando e conta que ficou triste ao saber da morte de Rick. Em seguida, fala sobre o momento em que foi chamada pelo cantor para subir ao palco e dançar com ele. "Tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou pra dançar, e agora você foi morar com o Papai do Céu", diz Gigica.

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Ao final do vídeo, a artista mirim manda uma mensagem de carinho ao cantor e também se dirige a Renner, que fez a publicação. "Beijo, te amo. Todo mundo vai sentir falta de você. Tio Renner, fica bem, te amo, tô com saudade, beijo", afirma.

A publicação foi feita depois da confirmação da morte de Rick, aos 59 anos. O cantor morreu após a queda do helicóptero em que viajava pela Serra de Santa Catarina.

Acidente matou cinco pessoas

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim. Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e do copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Os cinco ocupantes morreram. A aeronave foi localizada na terça-feira (22), em uma área rural de Urubici, após quase 24 horas de buscas que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira.

Quatro décadas de Rick e Renner

Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, e Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, começaram a carreira juntos em 1986, depois de se conhecerem em Brasília.

A dupla se tornou conhecida na música sertaneja com canções como "Ela é Demais", "Muleca" e "Só Pensando em Você". Ao longo da carreira, os dois também passaram por períodos de separação e projetos individuais.