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Renner faz primeiro post após morte de Rick e se emociona com homenagem: 'Foi morar com o Papai do Céu'

Cantor compartilhou vídeo de artista mirim que chorou ao lembrar encontro com Rick no palco e deixou uma mensagem para o 'tio Renner'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:45

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança”
Rick e Renner Crédito: Reprodução

Renner fez sua primeira postagem nas redes sociais desde a morte de Rick, seu parceiro de dupla por quatro décadas. O cantor compartilhou um vídeo da artista mirim Gigica Prado, que se emocionou ao falar sobre a morte do sertanejo e recordar um encontro que teve com ele durante um show.

Na gravação, a menina aparece chorando e conta que ficou triste ao saber da morte de Rick. Em seguida, fala sobre o momento em que foi chamada pelo cantor para subir ao palco e dançar com ele. "Tio Rick, você me recebeu lá no palco, me chamou pra dançar, e agora você foi morar com o Papai do Céu", diz Gigica.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
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Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução

Ao final do vídeo, a artista mirim manda uma mensagem de carinho ao cantor e também se dirige a Renner, que fez a publicação. "Beijo, te amo. Todo mundo vai sentir falta de você. Tio Renner, fica bem, te amo, tô com saudade, beijo", afirma.

A publicação foi feita depois da confirmação da morte de Rick, aos 59 anos. O cantor morreu após a queda do helicóptero em que viajava pela Serra de Santa Catarina.

Acidente matou cinco pessoas

O helicóptero havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, com destino a São Joaquim. Rick estava acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e do copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Rick deixou mansão de herança

Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
Rick deixou mansão por Reprodução
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Rick deixou mansão por Reprodução

Os cinco ocupantes morreram. A aeronave foi localizada na terça-feira (22), em uma área rural de Urubici, após quase 24 horas de buscas que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira.

Quatro décadas de Rick e Renner

Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, e Renner, Ivair dos Reis Gonçalves, começaram a carreira juntos em 1986, depois de se conhecerem em Brasília.

A dupla se tornou conhecida na música sertaneja com canções como "Ela é Demais", "Muleca" e "Só Pensando em Você". Ao longo da carreira, os dois também passaram por períodos de separação e projetos individuais.

Rick e Renner retomaram o trabalho juntos em 2018. Em 2026, completaram 40 anos de parceria na música.

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Tags:

Rick Sollo Rick & Renner Rick E Renner Rick

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