Renner homenageia Rick no dia que completa um mês da morte do cantor

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Felipe Sena
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:20
Renner homenageou Rick nas redes sociais nesta quarta-feira (21), data que marca um mês da morte do cantor.
Na publicação, o artista compartilhou um vídeo dos dois em um aeroporto, durante um momento.
Rick Sollo
"Um mês sem você. Valeu cada luta ao seu lado. Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo", escreveu na legenda.
O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após o helicóptero em que viajava desaparecer na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina.
A aeronave havia saído de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. O acidente mobilizou equipes de busca em meio às fortes chuvas que atingiam a região.
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, construiu uma das trajetórias mais conhecidas do sertanejo romântico brasileiro. Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, o cantor começou cedo na música, influenciado pelo pai, Vitor Antônio, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.