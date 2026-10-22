AMIZADE

Renner homenageia Rick no dia que completa um mês da morte do cantor

Artista compartilhou um vídeo dos dois em um aeroporto, durante um momento

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:20

Completa um mês da morte de Rick Sollo Crédito: Reprodução | Instagram

Renner homenageou Rick nas redes sociais nesta quarta-feira (21), data que marca um mês da morte do cantor.

Na publicação, o artista compartilhou um vídeo dos dois em um aeroporto, durante um momento.

Rick Sollo 1 de 4

"Um mês sem você. Valeu cada luta ao seu lado. Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo", escreveu na legenda.

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após o helicóptero em que viajava desaparecer na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina.

A aeronave havia saído de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. O acidente mobilizou equipes de busca em meio às fortes chuvas que atingiam a região.