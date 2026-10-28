Renner se emociona ao fazer primeira gravação e homenagear parceiro Rick; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:05
O cantor Renner, de 54 anos, deu mais um passo em nova etapa da carreira, após a morte de Rick, seu parceiro por quatro décadas, que morreu em 22 de setembro de 2026.
No perfil do Instagram do cantor foi compartilhado o momento em que o sertanejo chegou a Paulínia, no interior de São Paulo, para gravar duas músicas em homenagem ao amigo no projeto audiovisual Piunti Sessions.
Rick & Renner
A participação marca o retorno do cantor às gravações musicais desde a perda do amigo, que morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero.
Uma das canções escolhidas para a ocasião é ‘Como Assim’, composição de Rick. Durante a gravação, Renner se emocionou por causa do significado emocional e especial do momento que relembra seu parceiro musical falecido.
A gravação aconteceu em um formato reservado, sem a presença de público externo. A participação de Renner tinha sido anunciada em 19 de outubro, quando foi confirmado que o cantor retomaria as atividades musicais durante a última semana do mês.
Além da gravação, o artista anunciou ainda o espetáculo que fará no dia 5 de dezembro, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Intitulado ‘Rick & Renner Pra Sempre, O Legado’, o show será realizado no espaço Viveri Eventi e promete revisitar a história dos artistas, que marcaram gerações com suas músicas.