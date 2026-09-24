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Renner se pronuncia pela primeira vez após morte de Rick em acidente aéreo: 'Não é fácil'

Sertanejo esteve no velório do parceiro de dupla nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:05

Renner se pronuncia pela primeira vez sobre falecimento de Rick Sollo
Renner se pronuncia pela primeira vez sobre falecimento de Rick Sollo Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Renner se manifestou publicamente pela primeira vez desde a notícia da morte de Rick Sollo em um acidente aéreo. Os dois formavam a dupla Rick & Renner há mais de 40 anos. A confirmação do falecimento de Rick ocorreu na terça-feira (22), após serem encontrados os destroços do helicóptero em que o artista estava, que havia desaparecido durante um temporal na Serra Catarinense.

Renner esteve no Cemitério Pax, em Sorocaba, São Paulo, onde acompanhou o velório do companheiro musical nesta quarta-feira (24). Após a cerimônia, ele utilizou as redes sociais para se dirigir aos fãs da dupla. "Povo querido, fãs de Rick e Renner, resolvi aparecer agora somente porque passamos por momentos bem difíceis até agora que só quem está na pele sente", iniciou o músico.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

Durante o vídeo, ele relembrou a trajetória ao lado do parceiro e destacou como está lidando com o luto: "Foram 40 anos de convivência, de muito suor e muita luta. Não é fácil, mas Deus está dando a força. Aos poucos vamos levantar."

O artista fez questão de direcionar palavras de carinho ao público, que promoveu uma comoção nacional e enviou mensagens de apoio. "Estou aqui para agradecer às milhões de mensagens carinhosas para comigo e com as famílias. Obrigado, vocês são maravilhosos. Esse carinho não tem preço. É o que levanta a gente e nos conforta", ressaltou.

Renner também garantiu a continuidade do trabalho que construiu ao lado de Rick: "O show não pode parar, vamos continuar cantando. Se eu puder resumir tudo isso, vou dizer: gratidão. Estou bem, forte na minha fé. Seja forte também na sua, ela vai te dar estratégia e suporte. Um beijo aos fãs e até breve."

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A postura contida seguiu o posicionamento divulgado pela assessoria da dupla na quarta-feira (23), quando uma nota oficial avisando sobre a decisão de realizar um sepultamento privado. A cerimônia de despedida ocorreu de forma reservada a parentes e amigos próximos ao longo do dia.

"Por decisão da família, o velório e o sepultamento do cantor Rick serão realizados de forma reservada para familiares e amigos. Neste momento de profunda dor, pedimos respeito à privacidade dos familiares, para que possam viver o luto e esta despedida com serenidade", informava o comunicado, que finalizava com um agradecimento ao carinho recebido pelos fãs da dupla.

O acidente

Os destroços do helicóptero foram encontrados na terça-feira (22), na área rural de Urubici, na região de Santa Bárbara, Santa Catarina, após um longo período de buscas. A aeronave havia perdido o contato com os radares na segunda-feira (21) devido ao mau tempo durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim.

Não houve sobreviventes. Além de Rick Sollo, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Tags:

Rick Sollo Rick E Renner

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