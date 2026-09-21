Renner se pronuncia sobre desaparecimento de Rick e pede orações: 'Vamos manter a fé e a esperança'

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:59
Renner, parceiro de Rick Sollo na dupla Rick & Renner, se manifestou na noite desta segunda-feira (21) sobre o desaparecimento do cantor. Rick estava em um helicóptero que perdeu comunicação durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.
Em uma publicação nas redes sociais, Renner pediu orações pelo parceiro e pelos demais ocupantes da aeronave. “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para busca do helicóptero que estava transportando o Rick”, escreveu.
Rick Sollo
O cantor também fez um apelo para que as pessoas mantenham a esperança enquanto as equipes trabalham na localização da aeronave. “Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”, declarou.
Até as 22h30 desta segunda-feira, o helicóptero ainda não havia sido localizado, segundo as autoridades catarinenses. As buscas estão concentradas na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina, e devem continuar durante a madrugada desta terça-feira (22).
Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. As equipes de resgate trabalham também com a possibilidade de que o helicóptero tenha sido obrigado a realizar um pouso forçado, mas essa hipótese ainda não foi confirmada.
A operação envolve equipes de salvamento e resgate de Santa Catarina, além do apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização da aeronave ou sobre as condições dos ocupantes.