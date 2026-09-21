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Renner se pronuncia sobre desaparecimento de Rick e pede orações: 'Vamos manter a fé e a esperança'

Cantor está desaparecido desde esta segunda-feira (21), quando o helicóptero em que viajava perdeu contato durante voo em Santa Catarina

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:59

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

Renner, parceiro de Rick Sollo na dupla Rick & Renner, se manifestou na noite desta segunda-feira (21) sobre o desaparecimento do cantor. Rick estava em um helicóptero que perdeu comunicação durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.

Em uma publicação nas redes sociais, Renner pediu orações pelo parceiro e pelos demais ocupantes da aeronave. “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para busca do helicóptero que estava transportando o Rick”, escreveu.

Rick Sollo 1 de 4

O cantor também fez um apelo para que as pessoas mantenham a esperança enquanto as equipes trabalham na localização da aeronave. “Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”, declarou.

Até as 22h30 desta segunda-feira, o helicóptero ainda não havia sido localizado, segundo as autoridades catarinenses. As buscas estão concentradas na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina, e devem continuar durante a madrugada desta terça-feira (22).

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. As equipes de resgate trabalham também com a possibilidade de que o helicóptero tenha sido obrigado a realizar um pouso forçado, mas essa hipótese ainda não foi confirmada.