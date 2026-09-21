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Renner se pronuncia sobre desaparecimento de Rick e pede orações: 'Vamos manter a fé e a esperança'

Cantor está desaparecido desde esta segunda-feira (21), quando o helicóptero em que viajava perdeu contato durante voo em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:59

Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança”
Renner pede orações por Rick após desaparecimento do helicóptero: “Vamos manter a fé e a esperança” Crédito: Reprodução

Renner, parceiro de Rick Sollo na dupla Rick & Renner, se manifestou na noite desta segunda-feira (21) sobre o desaparecimento do cantor. Rick estava em um helicóptero que perdeu comunicação durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina.

Em uma publicação nas redes sociais, Renner pediu orações pelo parceiro e pelos demais ocupantes da aeronave. “Neste momento de angústia e incerteza, nos unimos em pensamentos positivos e orações para busca do helicóptero que estava transportando o Rick”, escreveu.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

O cantor também fez um apelo para que as pessoas mantenham a esperança enquanto as equipes trabalham na localização da aeronave. “Que as equipes de busca tenham força, sabedoria e que boas notícias cheguem o quanto antes. Vamos manter a fé e a esperança. Que Deus proteja o Rick e todos os envolvidos. Pedimos a todos que se juntem em oração neste momento”, declarou.

Até as 22h30 desta segunda-feira, o helicóptero ainda não havia sido localizado, segundo as autoridades catarinenses. As buscas estão concentradas na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina, e devem continuar durante a madrugada desta terça-feira (22).

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Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, um videomaker e o piloto. As equipes de resgate trabalham também com a possibilidade de que o helicóptero tenha sido obrigado a realizar um pouso forçado, mas essa hipótese ainda não foi confirmada.

A operação envolve equipes de salvamento e resgate de Santa Catarina, além do apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização da aeronave ou sobre as condições dos ocupantes.

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