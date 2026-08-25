POLÊMICA

Repórter da Band é alvo de ataque homofóbico e reação de afiliada da Globo surpreende

Williams Sousa foi intimidado na porta de uma delegacia após noticiar a condenação de um réu; emissora repudiou as ofensas e defendeu a liberdade de imprensa

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 18:25

Repórter da Band foi alvo de ofensas homofóbicas e recebeu apoio de afiliada da Globo Crédito: Reprodução

O repórter Williams Sousa, conhecido como Coruja, foi alvo de ofensas homofóbicas e intimidação na porta de uma delegacia em Belém, no Pará. O jornalista da RBA TV, afiliada da Band, teria sido abordado por um homem ligado a um réu cuja condenação havia sido noticiada por ele.

A situação aconteceu na quinta-feira (20), mas ganhou repercussão nas redes sociais dias depois, quando um vídeo da abordagem começou a circular. Nas imagens, o homem acusa o repórter de ter prejudicado sua família e faz comentários de cunho sexual contra o jornalista.

O caso chamou a atenção de outra emissora. A TV Tapajós, afiliada da Globo em Santarém, manifestou solidariedade a Williams durante o Bom Dia Tapajós, na segunda-feira (24).

Durante o telejornal, o apresentador Zé Rodrigues leu uma nota em defesa do repórter e classificou a abordagem como truculenta e intimidatória.

A emissora destacou ainda a trajetória profissional de Williams, que acumula mais de 40 anos de atuação como repórter policial, e reforçou que divergências em relação a uma reportagem não justificam ataques contra profissionais da imprensa.

A TV Tapajós também condenou especificamente o teor homofóbico das ofensas. “Discordar de uma informação não dá a ninguém o direito de atacar, humilhar ou tentar descredibilizar um profissional da imprensa”, afirmou a emissora.