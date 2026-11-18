TELEVISÃO

Repórter da ESPN, André Hernan é diagnosticado com leucemia e fará transplante de medula; filha de 16 anos será a doadora

Ex-Globo, jornalista recebeu o diagnóstico em agosto, iniciou a quimioterapia quatro dias depois e revelou que fará o procedimento no início de dezembro

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:19

André Hernan, atualmente na ESPN Crédito: Reprodução/ESPN

O jornalista André Hernan revelou, nesta quarta-feira (18), que foi diagnosticado com leucemia e fará um transplante de medula óssea no início de dezembro. A filha do repórter da ESPN e Amazon Prime Video, Nina, de 16 anos, será a doadora. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele contou detalhes do tratamento e explicou por que reduziu suas aparições na televisão nos últimos meses.

Hernan recebeu o diagnóstico em 11 de agosto e começou a quimioterapia poucos dias depois. O tratamento também provocou a queda de cabelo, motivo que, segundo ele, influenciou seu afastamento temporário das telas.

André Hernan 1 de 15

"Minha família que mora nos Estados Unidos veio para cá e ficou comigo. Eu só reduzi minha aparição na TV por causa de vaidade, porque meu cabelo começou a cair", contou.

O repórter também falou sobre a expectativa para o transplante. "Agora, em dezembro, vou fazer o transplante de medula óssea. Vai ser logo no mês de renascimento", afirmou.

Como André Hernan descobriu a leucemia?

O diagnóstico veio após o jornalista perceber mudanças em seu corpo. Ele relatou que sentia um cansaço fora do habitual, a ponto de não conseguir frequentar a academia, além de manchas pelo corpo.

"Tive um cansaço que me impedia até de ir na academia e umas manchas no braço e nas pernas. Quando eu procurei uma dermatologista, disse: 'Ah, pode ser dengue. Pode ser anti-inflamatório que você toma por causa do tratamento do dente'. Mas ela me falou uma palavrinha que eu nunca mais vou esquecer: Petéquia. Descobri que era da hematologia", contou.

Após uma série de exames, veio a confirmação da leucemia mieloide aguda (LMA). "Gente, não é fácil ouvir esse diagnóstico", desabafou.

O jornalista contou que começou a primeira sessão de quimioterapia em 15 de agosto, apenas quatro dias depois de receber o diagnóstico. Durante o período, teve o apoio de familiares, amigos e colegas de trabalho. Sua companheira, Ludmilla Candal, apresentadora da CNN Brasil, também o acompanhou durante o tratamento.

Carreira de André Hernan

André Hernan começou a trajetória como repórter esportivo em 2004, na Globo, onde trabalhou por 18 anos, até deixar a emissora em 2022. Atualmente, comanda projetos digitais na ESPN e participa das transmissões do Brasileirão e da Copa do Brasil pelo Amazon Prime Video.