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Repórter da Globo leva fora ao vivo e cai na gargalhada: 'O que foi isso?'

Pedro Hugo Lopes tentava entrevistar banhista em praia quando ouviu uma resposta atravessada

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10:23

Pedro Hugo Lopes Crédito: Reprodução/Instagram

O repórter Pedro Hugo Lopes foi surpreendido pela resposta atravessada de um banhista durante uma entrada ao vivo no "Bom Dia Paraíba", telejornal da TV Cabo Branco, afiliada da Globo em João Pessoa. Ao tentar entrevistar um homem que caminhava pela praia, o jornalista recebeu uma negativa direta e não conseguiu segurar a gargalhada.

A cena foi exibida na manhã desta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. Lopes estava na Praia de Tambaú, um dos principais pontos turísticos da capital paraibana, para mostrar o movimento de moradores e turistas durante o dia de folga.

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Antes de abordar o banhista, o repórter chegou a agradecer à equipe pela pauta. "Deixa eu agradecer à nossa equipe de edição, que me mandou para essa pauta aqui maravilhosa", brincou.

Na sequência, ele se aproximou de um homem que caminhava de sunga à beira-mar e tentou puxar conversa. "Será que a gente consegue falar com mais alguém? Deixa eu ver se eu falo aqui com um amigo. Opa, amigo, bom dia, tudo bom? Aproveitando o feriado?", perguntou.

O homem fez um gesto com a mão para afastar o jornalista e recusou a abordagem sem rodeios. "Não quero nem conversa", respondeu.

Diante da reação inesperada, Lopes agradeceu e tentou seguir com a transmissão, mas acabou caindo na gargalhada. A apresentadora Denise Delmiro também riu no estúdio e reagiu, surpresa: "O que foi isso?".

Depois da entrada ao vivo, Denise aproveitou a situação para brincar com o mau humor do banhista e incentivar os telespectadores a aproveitarem o feriado nas praias da região. "Quem está estressado, relaxa. Passou um homem agora há pouco dizendo 'não quero conversa'. É porque ele acabou de chegar na praia. Daqui a pouco, vai relaxar, sentar, tomar uma água de coco e vai descansar", comentou a apresentadora.

Apesar do episódio, o repórter conseguiu conversar com outros frequentadores da praia. Entre eles, uma mulher do interior de São Paulo que se mudou para João Pessoa com o marido após a aposentadoria e outra banhista que saiu de Santa Rita, município próximo à capital, para aproveitar o dia.