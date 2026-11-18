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Repórter da Globo revela diagnóstico de doença: 'Os anjos chegam mais perto'

Ana Carolina Raimundi, do 'Fantástico', contou que precisou se afastar do trabalho e das redes sociais após ser diagnosticada com pancreatite

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:23

Ana Carolina Raimundi, do 'Fantástico' Crédito: João Cotta/TV Globo

A repórter Ana Carolina Raimundi, do "Fantástico", revelou que foi diagnosticada com pancreatite. Na terça-feira (17), a jornalista da Globo usou as redes sociais para explicar o motivo de seu afastamento do trabalho e da internet, e contou que está em recuperação após enfrentar uma inflamação no pâncreas. Ela ainda refletiu sobre a importância de respeitar os limites do próprio corpo.

"Sumida daqui, e do todo, por motivos de pancreatite. Quando a gente comemora poder voltar a tomar uma sopinha de cenoura, a gente repensa muitas coisas. A força e a fragilidade do corpo, a força e a fragilidade da mente. Os anjos chegam mais perto. O corpo te para sem dó quando necessário. Obedeça. Se cuidem! Agora em casa, ficando boa, comemorei também ovo cozido e carne moída! Até já", escreveu.

Ana Carolina Raimundi, do 'Fantástico' 1 de 19

Ana Carolina não revelou o que provocou a inflamação nem deu detalhes sobre o tratamento. Na publicação, comemorou a recuperação e a possibilidade de voltar a se alimentar normalmente.

O que é pancreatite?

Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), a pancreatite é uma inflamação do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas que ajudam na digestão dos alimentos e de hormônios que regulam a glicose no sangue, como a insulina.

Ana Carolina Raimundi, do 'Fantástico' Crédito: Reprodução/Instagram

A doença pode se manifestar de duas formas: aguda, quando surge repentinamente, ou crônica, quando o comprometimento do órgão acontece de maneira progressiva. Entre as causas mais comuns, estão cálculos biliares, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, níveis muito elevados de triglicerídeos e uso de determinados medicamentos.

Quais são os principais sintomas?

As manifestações variam conforme o tipo da doença. Na pancreatite aguda, os sintomas costumam aparecer de forma repentina. Já na crônica, podem se desenvolver gradualmente e se repetir ao longo do tempo.

Pancreatite aguda: dor abdominal intensa e repentina, que pode se estender até as costas; náuseas e vômitos persistentes; inchaço e sensibilidade na barriga; febre e calafrios.

Pancreatite crônica: dor abdominal recorrente, especialmente após refeições gordurosas; perda de peso involuntária; fezes oleosas e volumosas; e desenvolvimento de diabetes devido ao comprometimento da produção de insulina.

Quando a pancreatite pode ser grave?

A inflamação pode evoluir e provocar complicações sérias, como necrose pancreática, infecções e falência de órgãos. Por isso, é importante procurar atendimento médico diante de sintomas como dor abdominal intensa e persistente, vômitos frequentes, dificuldade para ingerir líquidos, queda da pressão arterial, desmaios, pele e olhos amarelados, falta de ar ou confusão mental.

Quais são os fatores de risco?

Além do consumo excessivo de álcool e dos cálculos na vesícula biliar, a pancreatite pode estar associada a níveis muito elevados de triglicerídeos, predisposição genética e uso de determinados medicamentos, incluindo alguns diuréticos e corticoides.

É possível prevenir a pancreatite?

De acordo com o CBCD, alguns hábitos podem ajudar a diminuir o risco da doença. Entre as recomendações, estão manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas e controlar os níveis de triglicerídeos.

O acompanhamento médico de pessoas com cálculos biliares e o uso de medicamentos somente com orientação profissional também são medidas importantes. Nem todos os casos, porém, podem ser prevenidos.