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Repórter da TV Bahia é internado e passará por cirurgia

Felipe Oliveira contou que precisará ficar internado nos próximos dias e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:09

Felipe Oliveira
Felipe Oliveira Crédito: Reprodução

O jornalista Felipe Oliveira revelou, nesta segunda-feira (14), que foi diagnosticado com apendicite e precisará passar por uma cirurgia. A informação foi compartilhada por ele nas redes sociais.

Felipe publicou uma foto usando roupas hospitalares e brincou com a situação ao mostrar o que chamou de “lookinho para os próximos dias”.

Felipe Oliveira

Felipe Oliveira por Reprodução
Felipe Oliveira por Reprodução
Felipe Oliveira por Reprodução
Felipe Oliveira por Reprodução
Felipe Oliveira por Reprodução
Felipe Oliveira por Reprodução
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Felipe Oliveira por Reprodução

“Fui diagnosticado com apendicite e por isso devo passar por uma pequena cirurgia em breve, mas tá tudo bem. Logo, logo eu volto com atualizações”, escreveu.

Apesar da necessidade do procedimento cirúrgico, o jornalista tranquilizou os seguidores ao afirmar que está bem. Ele não informou quando exatamente será realizada a cirurgia nem deu outros detalhes sobre o diagnóstico.

Felipe Oliveira é jornalista e integra o time de jornalistas da TV Bahia.

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