Repórter da TV Bahia é internado e passará por cirurgia

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:09
O jornalista Felipe Oliveira revelou, nesta segunda-feira (14), que foi diagnosticado com apendicite e precisará passar por uma cirurgia. A informação foi compartilhada por ele nas redes sociais.
Felipe publicou uma foto usando roupas hospitalares e brincou com a situação ao mostrar o que chamou de “lookinho para os próximos dias”.
Felipe Oliveira
“Fui diagnosticado com apendicite e por isso devo passar por uma pequena cirurgia em breve, mas tá tudo bem. Logo, logo eu volto com atualizações”, escreveu.
Apesar da necessidade do procedimento cirúrgico, o jornalista tranquilizou os seguidores ao afirmar que está bem. Ele não informou quando exatamente será realizada a cirurgia nem deu outros detalhes sobre o diagnóstico.
Felipe Oliveira é jornalista e integra o time de jornalistas da TV Bahia.