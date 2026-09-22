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Repórter da TV Bahia revela detalhes de cirurgia após diagnóstico de apendicite

Felipe Oliveira recebeu alta e se recupera em casa; jornalista contou como descobriu o problema e tranquilizou os seguidores

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19:04

Repórter da TV Bahia, Felipe Oliveira revela recuperação após cirurgia de apendicite e tranquiliza os seguidores Crédito: Reprodução

O jornalista Felipe Oliveira, da TV Bahia, já está em casa após passar por uma cirurgia de apendicite. O repórter contou aos seguidores que recebeu alta e aproveitou para explicar como percebeu que havia algo errado, já que os primeiros sintomas foram bem diferentes do que ele imaginava.

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (22), Felipe agradeceu o carinho que recebeu durante o período de internação e contou que foi operado na segunda-feira e recebeu alta no dia seguinte. Agora, ele segue em recuperação com o auxílio da família. “Está tudo certo. De verdade, em breve eu volto a trabalhar”, afirmou.

O diagnóstico, segundo o jornalista, não veio acompanhado de uma dor intensa. Na quinta-feira anterior à cirurgia, ele sentiu apenas uma pontada na barriga, que passou rapidamente. No dia seguinte, manteve a rotina normalmente, inclusive trabalhando e pedalando.

A situação mudou durante a madrugada de sexta para sábado. Felipe começou a sentir um desconforto abdominal persistente, que descreveu como semelhante a uma cólica. No sábado, também teve enjoo, vômito e dificuldade para se alimentar. Foi então que começou a pesquisar possíveis causas para os sintomas e encontrou a apendicite entre as possibilidades.

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Mesmo assim, inicialmente decidiu esperar para ver se o incômodo passaria. Até que, no domingo, percebeu que era hora de procurar atendimento médico. Curiosamente, antes de ir ao hospital, ainda arrumou a casa, já que naquele momento não estava sentindo dor.

No hospital, veio a confirmação do diagnóstico e a internação. A cirurgia aconteceu na segunda-feira e durou cerca de uma hora, segundo o próprio Felipe. Na terça, ele já havia recebido alta.

Agora, o jornalista concentra os cuidados na recuperação e admite que ficou receoso inicialmente com os pontos do procedimento. Apesar disso, afirmou que está evoluindo bem e agradeceu à equipe médica responsável pelo atendimento.