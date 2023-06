Repórter do Mais Você choca Ana Maria Braga com resposta sobre sexo

Tati Machado é casada há 12 anos com o cineasta Bruno Monteiro. A longevidade da relação fez Ana Maria Braga questionar o motivo de a repórter do Mais Você ser tão discreta para falar de sua vida pessoal e quis saber detalhes sobre a intimidade do casal.



Ana Maria percebeu que Tati é bem mais baixa do que o marido e disparou: "Queria saber as outras coisas, como é que faz?", riu ela, nesta segunda (12), data em que é comemorado o Dia dos Namorados. "Para beijar, você coloca um banquinho?", acrescentou Louro Mané, deixando a repórter com vergonha.