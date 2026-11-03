TORTA DE CLIMÃO

Repórter é agredido ao vivo durante reportagem: 'Eu não quero dar entrevista!'

Equipe da Record apurava caso de feminicídio quando mulher tentou impedir a gravação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:42

Repórter é agredido ao vivo durante reportagem Crédito: Reprodução/YouTube

O repórter Guilherme Gonçalves, do Cidade Alerta, levou um tapa de uma entrevistada na segunda-feira (2), em Rifaina, cidade do interior de São Paulo. A mulher se revoltou com a presença da equipe da Record, que cobria o caso de um fazendeiro achado morto depois de matar a ex-namorada de 24 anos.

Repórter do Cidade Alerta é agredido durante reportagem 1 de 9

A confusão começou quando a equipe tentou ouvir familiares do pecuarista. Irritada, a mulher mandou os jornalistas irem embora: "Eu não quero dar entrevista!", berrou. O repórter tentou acalmar a situação: "Nós estamos na estrada, não estamos em área particular", argumentou. A entrevistada rebateu aos gritos: "Não interessa! Isso aqui é pertence da minha tia. Eu não quero, tira isso daqui!".

A mulher não quis conversa, puxou o microfone da mão do repórter e deu um tapa nele enquanto gritava para tirar a câmera da frente. Em seguida, disparou: "Por que tem que dar entrevista? Na hora que a v*gabunda estava lá...". Guilherme ainda estendeu o microfone e pediu: "Fala isso aqui então", mas a mulher se recusou, entrou no carro e foi embora.

Ao vivo no estúdio, Reinaldo Gottino saiu em defesa do colega. O apresentador bateu na tecla de que a equipe não invadiu propriedade privada: "Não é bem assim do jeito que ela está falando. O repórter está na estrada, do lado de fora, e ela falou: 'não interessa'. Interessa sim, ele não está invadindo a propriedade, ele não está entrando na propriedade", pontuou o apresentador.

Gottino lembrou a gravidade do crime apurado, mas pediu calma ao repórter: "Eu não sei se ela é parente, se ela é da família, a gente entende, o rapaz foi encontrado morto, mas ele matou uma pessoa. Ele é um assassino que estava sendo procurado. Não é porque ele morreu que ele virou um anjinho. Ele matou uma moça de 24 anos por quem ele era perdidamente apaixonado", declarou.