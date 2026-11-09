EMOÇÃO

Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Cleber Junior Rodrigues comoveu a bancada ao contar que o pai terminou a escola recentemente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:39

Repórter da CNN Cleber Junior Rodrigues e o pai Crédito: Reprodução/

O repórter Cleber Junior Rodrigues se emocionou durante a cobertura do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na CNN Brasil neste fim de semana. O jornalista dividiu com o público de casa que o pai dele, o senhor Cleber, de 70 anos, estava entre os candidatos que foram fazer a prova pela primeira vez.

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O momento tem um peso ainda maior para a família, já que o pai do repórter encarou as provas pouco tempo depois de vencer um câncer e voltar para as salas de aula. Ele terminou o ensino médio integrado ao técnico em Administração no IFSul, no Rio Grande do Sul, já depois dos 60 anos.

"O Enem não é feito apenas para quem está saindo do ensino médio. Mais de 13 mil pessoas são idosas; e, entre elas, está o meu pai. O senhor Cleber tem 70 anos e vai fazer pela primeira vez o Enem", contou o repórter.

Cleber explicou que o pai não quer parar no diploma da escola. O objetivo agora é conseguir uma nota que garanta uma vaga no ensino superior para estudar Direito ou Engenharia. No estúdio, a âncora Carol Nogueira mandou apoio: "Que demais, Cleber. Boa sorte para o seu pai, estaremos aqui torcendo por ele. Que orgulho! É isso, educação e estudo não têm idade. Parabéns pelo pai".

O jornalista também homenageou o pai nas redes sociais ao publicar uma foto da formatura dele. "Venceu o câncer! Concluiu o ensino médio integrado ao técnico em Administração depois dos 60 anos! Enem 2026… Nunca é tarde! Parabéns, pai!", escreveu.