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Resort no Nordeste é eleito o melhor do Brasil em 2026: veja as opções de lazer e o que tem na melhor hospedagem à beira-mar

Samoa Beach Resort venceu o World Travel Awards 2026 e se destaca pela estrutura de lazer, gastronomia e localização em Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:18

Resort em Pernambuco conquista reconhecimento internacional e se destaca entre os principais destinos de hospedagem do Brasil
Resort em Pernambuco conquista reconhecimento internacional e se destaca entre os principais destinos de hospedagem do Brasil Crédito: Foto: Samoa Beach Resort

Um resort à beira-mar em Pernambuco acaba de conquistar um dos principais reconhecimentos do turismo internacional. Localizado em Porto de Galinhas, o Samoa Beach Resort foi eleito o melhor do Brasil na categoria de resorts pelo World Travel Awards 2026, premiação conhecida mundialmente como o “Oscar do Turismo”.

O empreendimento fica na praia de Muro Alto, um dos destinos procurados por quem deseja combinar dias de descanso, contato com a natureza e uma estrutura completa de lazer. A conquista coloca o resort pernambucano em evidência entre as opções de hospedagem para quem planeja viajar pelo Nordeste.

Samoa Beach Resort

Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, é o cenário do resort brasileiro reconhecido pelo World Travel Awards 2026 por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube
Resort pernambucano recebeu o prêmio Brazil’s Leading Resort durante cerimônia internacional realizada na Jamaica por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube
Piscinas, atividades aquáticas e espaços de descanso estão entre os atrativos do Samoa Beach Resort, em Porto de Galinhas. por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube
Eleito o melhor resort do Brasil em 2026, empreendimento fica em uma das regiões turísticas mais conhecidas de Pernambuco por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube
O Samoa Beach Resort oferece 165 quartos e estrutura de lazer à beira-mar na praia de Muro Alto, no litoral pernambucano por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube
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Praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, é o cenário do resort brasileiro reconhecido pelo World Travel Awards 2026 por Reprodução: viajareumprazer/ YouTube

O anúncio foi feito na noite do último domingo, durante a cerimônia do World Travel Awards dedicada ao Caribe e às Américas, realizada na Jamaica. O resultado reconheceu o empreendimento na categoria Brazil’s Leading Resort.

Conheça o resort eleito o melhor do Brasil

Inaugurado em 2018, o Samoa Beach Resort já recebeu mais de 160 mil hóspedes, segundo a ARA Resorts & Residences, empresa responsável pela operação do empreendimento.

A estrutura conta com 165 quartos e diferentes modalidades de hospedagem. Os visitantes podem escolher entre pacotes com meia pensão ou pensão completa, opções que ajudam a organizar os gastos com alimentação durante a viagem.

A localização também é um dos atrativos. O resort fica na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, região conhecida pelas águas quentes e pelas piscinas naturais que se formam em trechos da costa.

Para quem procura uma viagem em família, a combinação entre hospedagem, alimentação e atividades de lazer pode facilitar a programação das férias sem a necessidade de deslocamentos frequentes.

O que fazer durante a hospedagem em Muro Alto?

O Samoa Beach Resort oferece atividades para diferentes perfis de viajantes, desde quem prefere aproveitar o dia com exercícios até aqueles que buscam momentos de tranquilidade.

Entre as opções disponíveis na estrutura do empreendimento estão:

  • Atividades aquáticas: stand up paddle e caiaque para aproveitar o ambiente à beira-mar.
  • Esportes: quadras esportivas para quem deseja manter uma rotina ativa durante as férias.
  • Exercícios físicos: academia para continuar os treinos mesmo longe de casa.
  • Entretenimento: salão de jogos para aproveitar o tempo livre.
  • Relaxamento: spa, redário e gazebo para descansar.
  • Gastronomia e praia: bar de praia para complementar a experiência à beira-mar.

Essa variedade permite alternar momentos de atividade e descanso ao longo da estadia. Para famílias, casais e grupos de amigos, a oferta de diferentes ambientes também ajuda a atender interesses variados na mesma viagem.

Samoa Beach Resort, localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, foi eleito o melhor resort do Brasil no World Travel Awards 2026
Samoa Beach Resort, localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, foi eleito o melhor resort do Brasil no World Travel Awards 2026 Crédito: Reprodução: Samoa Beach Resort/ YouTube

Vale conferir diretamente com o resort quais atividades estão incluídas na diária, quais dependem de agendamento e se há cobranças adicionais.

Atendimento foi apontado como diferencial do resort

Além da estrutura física, o atendimento foi destacado pela administração como um dos fatores importantes para a conquista internacional.

Alexander Borges, diretor-executivo da ARA Resorts & Residences, atribuiu o reconhecimento ao trabalho da equipe e à atenção dedicada aos visitantes.

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“Acreditamos que o nosso maior diferencial está nas pessoas. São os nossos colaboradores que, todos os dias, transformam essa estrutura em experiências memoráveis, por meio do cuidado, da atenção aos detalhes, da dedicação e do prazer genuíno em servir e encantar”, afirma.

O posicionamento reforça a importância da experiência oferecida aos hóspedes, que vai além das instalações e das opções de lazer. A qualidade do serviço, a atenção às necessidades dos visitantes e o cuidado durante a estadia também fazem parte da percepção de quem escolhe um empreendimento para passar as férias.

Tags:

Brasil Turismo Porto de Galinhas

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