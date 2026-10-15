Resort no Nordeste é eleito o melhor do Brasil em 2026: veja as opções de lazer e o que tem na melhor hospedagem à beira-mar

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:18
Um resort à beira-mar em Pernambuco acaba de conquistar um dos principais reconhecimentos do turismo internacional. Localizado em Porto de Galinhas, o Samoa Beach Resort foi eleito o melhor do Brasil na categoria de resorts pelo World Travel Awards 2026, premiação conhecida mundialmente como o “Oscar do Turismo”.
O empreendimento fica na praia de Muro Alto, um dos destinos procurados por quem deseja combinar dias de descanso, contato com a natureza e uma estrutura completa de lazer. A conquista coloca o resort pernambucano em evidência entre as opções de hospedagem para quem planeja viajar pelo Nordeste.
Samoa Beach Resort
O anúncio foi feito na noite do último domingo, durante a cerimônia do World Travel Awards dedicada ao Caribe e às Américas, realizada na Jamaica. O resultado reconheceu o empreendimento na categoria Brazil’s Leading Resort.
Inaugurado em 2018, o Samoa Beach Resort já recebeu mais de 160 mil hóspedes, segundo a ARA Resorts & Residences, empresa responsável pela operação do empreendimento.
A estrutura conta com 165 quartos e diferentes modalidades de hospedagem. Os visitantes podem escolher entre pacotes com meia pensão ou pensão completa, opções que ajudam a organizar os gastos com alimentação durante a viagem.
A localização também é um dos atrativos. O resort fica na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, região conhecida pelas águas quentes e pelas piscinas naturais que se formam em trechos da costa.
Para quem procura uma viagem em família, a combinação entre hospedagem, alimentação e atividades de lazer pode facilitar a programação das férias sem a necessidade de deslocamentos frequentes.
O Samoa Beach Resort oferece atividades para diferentes perfis de viajantes, desde quem prefere aproveitar o dia com exercícios até aqueles que buscam momentos de tranquilidade.
Entre as opções disponíveis na estrutura do empreendimento estão:
Essa variedade permite alternar momentos de atividade e descanso ao longo da estadia. Para famílias, casais e grupos de amigos, a oferta de diferentes ambientes também ajuda a atender interesses variados na mesma viagem.
Vale conferir diretamente com o resort quais atividades estão incluídas na diária, quais dependem de agendamento e se há cobranças adicionais.
Além da estrutura física, o atendimento foi destacado pela administração como um dos fatores importantes para a conquista internacional.
Alexander Borges, diretor-executivo da ARA Resorts & Residences, atribuiu o reconhecimento ao trabalho da equipe e à atenção dedicada aos visitantes.
“Acreditamos que o nosso maior diferencial está nas pessoas. São os nossos colaboradores que, todos os dias, transformam essa estrutura em experiências memoráveis, por meio do cuidado, da atenção aos detalhes, da dedicação e do prazer genuíno em servir e encantar”, afirma.
O posicionamento reforça a importância da experiência oferecida aos hóspedes, que vai além das instalações e das opções de lazer. A qualidade do serviço, a atenção às necessidades dos visitantes e o cuidado durante a estadia também fazem parte da percepção de quem escolhe um empreendimento para passar as férias.