TURISMO

Resort que concorre a melhor do mundo fica perto de Salvador, tem 7 piscinas, suíte do tamanho de 4 apartamentos e diárias a partir de R$ 1,9 mil; veja o que oferece

Localizado em Praia do Forte, empreendimento oferece sete piscinas, spa, villas privativas e acomodações de até 320 m²; preços começam em R$ 1.981 por noite

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 14:23

Tivoli Ecoresort Praia do Forte Crédito: Divulgação

Uma suíte presidencial de 220 metros quadrados, área equivalente à de quatro apartamentos de 55 m², com jacuzzi, dois quartos, sala de jantar e vista para o mar. Essa é uma das acomodações mais luxuosas do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado em Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia. O empreendimento, que concorre ao título de melhor resort de praia do mundo em 2026, oferece diárias a partir de R$ 1.981, mas o valor pode ultrapassar R$ 11 mil por noite nas categorias mais exclusivas.

A Suíte Presidencial é uma das principais atrações do hotel. Com diária anunciada a partir de R$ 11.391 no site oficial, a acomodação fica no piso superior de uma das alas do resort e reúne espaços que lembram os de uma residência de alto padrão. São dois quartos, sendo o principal equipado com cama king-size e o segundo com duas camas de solteiro, além de closet, lavabo, sala de jantar e uma ampla sala de estar envidraçada.

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O banheiro possui jacuzzi, enquanto os ambientes oferecem vista para o mar. A proposta é proporcionar mais espaço e privacidade aos hóspedes, com áreas separadas para descanso, refeições e convivência.

Para quem prefere uma casa privativa, o resort também oferece as Tivoli Pool Villas, com 320 m². As unidades possuem três suítes, cozinha, sala de estar e piscina exclusiva no pavimento superior. Localizadas em um condomínio adjacente, são conectadas ao hotel por uma passarela reservada aos hóspedes.

A diária das villas começa em R$ 8.777, segundo os valores divulgados pelo empreendimento.

Quanto custa ficar no resort?

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte possui diferentes categorias de quartos e suítes. Os valores iniciais divulgados no site oficial variam de R$ 1.981 a R$ 11.391 por diária, dependendo da acomodação escolhida.

A opção mais acessível é o Quarto Superior, de 38 m², com cama king-size ou duas camas de solteiro e varanda privativa. A diária começa em R$ 1.981. Já o Superior Plus, também com 38 m² e localizado em uma área mais tranquila do hotel, parte de R$ 2.031.

Para quem deseja uma jacuzzi ao ar livre, o Superior Ocean oferece varanda com vista para o mar e diária a partir de R$ 2.240. A categoria Master, de 44 m², começa em R$ 2.358, enquanto a Master Family, com 55 m² e duas camas queen-size, tem tarifas iniciais de R$ 2.394.

Entre as opções mais sofisticadas está a Master Ocean View, de 90 m², equipada com sala de estar, cama king-size e varanda com jacuzzi. A diária começa em R$ 4.359.

A Suíte Deluxe, de 76 m², custa a partir de R$ 4.911. Já a Deluxe Ocean View, com 82 m², jacuzzi na varanda e vista para o mar, parte de R$ 5.349.

Os preços são valores iniciais anunciados pelo hotel, consultados em outubro de 2026. Não representam uma média anual e podem mudar conforme a data da reserva, o número de hóspedes e a disponibilidade. [Tivoli Hotels and Resorts](https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-ecoresort-praia-do-forte/rooms?utm_source=chatgpt.com)

Sete piscinas, spa e restaurantes

Além das acomodações, o resort possui sete piscinas distribuídas pela propriedade. A estrutura inclui espaços destinados às crianças, áreas para adultos e uma piscina de borda infinita, com vista para a paisagem do litoral baiano.

O hotel fica à beira-mar, cercado por jardins, coqueiros e vegetação tropical. Os hóspedes também encontram espaços para descanso e atividades ao ar livre.

Um dos destaques é o Anantara Spa, que oferece massagens, tratamentos faciais e corporais e experiências de relaxamento inspiradas em tradições tailandesas. Algumas categorias de hospedagem incluem acesso à área de relaxamento, mas os procedimentos específicos podem ser cobrados separadamente.

Na gastronomia, o empreendimento reúne restaurantes, bares e cafeteria. O Goa oferece café da manhã e jantar, com pratos regionais e internacionais. O Tabaréu funciona próximo à praia, enquanto o À Sombra do Coqueiral é voltado ao público adulto.

As refeições incluídas dependem do pacote contratado. O resort não funciona necessariamente no sistema all-inclusive, em que alimentação e bebidas estão integralmente incluídas na diária.

Boliche, tirolesa e atividades para crianças

O Tivoli também oferece opções de entretenimento fora das piscinas. Entre as atividades disponíveis estão boliche, minigolfe, arvorismo, tirolesa, parede de escalada e modalidades esportivas, como futebol, tênis e vôlei de praia.

Para as famílias, o Clubinho Caretta Caretta organiza brincadeiras, oficinas, jogos e atividades educativas. Há ainda serviços destinados a hóspedes com bebês, incluindo espaços de apoio para o preparo de refeições infantis.

A localização permite a contratação de passeios de lancha, mergulho, caiaque, stand-up paddle e outras experiências náuticas. Durante a temporada de baleias-jubarte, que costuma ocorrer entre julho e outubro, também há passeios de observação dos animais. Parte dessas atividades exige reserva e pagamento adicional.