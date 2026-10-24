Resort que concorre a melhor do mundo fica perto de Salvador, tem 7 piscinas, suíte do tamanho de 4 apartamentos e diárias a partir de R$ 1,9 mil; veja o que oferece

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 14:23
Uma suíte presidencial de 220 metros quadrados, área equivalente à de quatro apartamentos de 55 m², com jacuzzi, dois quartos, sala de jantar e vista para o mar. Essa é uma das acomodações mais luxuosas do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado em Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia. O empreendimento, que concorre ao título de melhor resort de praia do mundo em 2026, oferece diárias a partir de R$ 1.981, mas o valor pode ultrapassar R$ 11 mil por noite nas categorias mais exclusivas.
A Suíte Presidencial é uma das principais atrações do hotel. Com diária anunciada a partir de R$ 11.391 no site oficial, a acomodação fica no piso superior de uma das alas do resort e reúne espaços que lembram os de uma residência de alto padrão. São dois quartos, sendo o principal equipado com cama king-size e o segundo com duas camas de solteiro, além de closet, lavabo, sala de jantar e uma ampla sala de estar envidraçada.
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
O banheiro possui jacuzzi, enquanto os ambientes oferecem vista para o mar. A proposta é proporcionar mais espaço e privacidade aos hóspedes, com áreas separadas para descanso, refeições e convivência.
Para quem prefere uma casa privativa, o resort também oferece as Tivoli Pool Villas, com 320 m². As unidades possuem três suítes, cozinha, sala de estar e piscina exclusiva no pavimento superior. Localizadas em um condomínio adjacente, são conectadas ao hotel por uma passarela reservada aos hóspedes.
A diária das villas começa em R$ 8.777, segundo os valores divulgados pelo empreendimento.
Quanto custa ficar no resort?
O Tivoli Ecoresort Praia do Forte possui diferentes categorias de quartos e suítes. Os valores iniciais divulgados no site oficial variam de R$ 1.981 a R$ 11.391 por diária, dependendo da acomodação escolhida.
A opção mais acessível é o Quarto Superior, de 38 m², com cama king-size ou duas camas de solteiro e varanda privativa. A diária começa em R$ 1.981. Já o Superior Plus, também com 38 m² e localizado em uma área mais tranquila do hotel, parte de R$ 2.031.
Para quem deseja uma jacuzzi ao ar livre, o Superior Ocean oferece varanda com vista para o mar e diária a partir de R$ 2.240. A categoria Master, de 44 m², começa em R$ 2.358, enquanto a Master Family, com 55 m² e duas camas queen-size, tem tarifas iniciais de R$ 2.394.
Entre as opções mais sofisticadas está a Master Ocean View, de 90 m², equipada com sala de estar, cama king-size e varanda com jacuzzi. A diária começa em R$ 4.359.
A Suíte Deluxe, de 76 m², custa a partir de R$ 4.911. Já a Deluxe Ocean View, com 82 m², jacuzzi na varanda e vista para o mar, parte de R$ 5.349.
Os preços são valores iniciais anunciados pelo hotel, consultados em outubro de 2026. Não representam uma média anual e podem mudar conforme a data da reserva, o número de hóspedes e a disponibilidade. [Tivoli Hotels and Resorts](https://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-ecoresort-praia-do-forte/rooms?utm_source=chatgpt.com)
Sete piscinas, spa e restaurantes
Além das acomodações, o resort possui sete piscinas distribuídas pela propriedade. A estrutura inclui espaços destinados às crianças, áreas para adultos e uma piscina de borda infinita, com vista para a paisagem do litoral baiano.
O hotel fica à beira-mar, cercado por jardins, coqueiros e vegetação tropical. Os hóspedes também encontram espaços para descanso e atividades ao ar livre.
Um dos destaques é o Anantara Spa, que oferece massagens, tratamentos faciais e corporais e experiências de relaxamento inspiradas em tradições tailandesas. Algumas categorias de hospedagem incluem acesso à área de relaxamento, mas os procedimentos específicos podem ser cobrados separadamente.
Na gastronomia, o empreendimento reúne restaurantes, bares e cafeteria. O Goa oferece café da manhã e jantar, com pratos regionais e internacionais. O Tabaréu funciona próximo à praia, enquanto o À Sombra do Coqueiral é voltado ao público adulto.
As refeições incluídas dependem do pacote contratado. O resort não funciona necessariamente no sistema all-inclusive, em que alimentação e bebidas estão integralmente incluídas na diária.
Boliche, tirolesa e atividades para crianças
O Tivoli também oferece opções de entretenimento fora das piscinas. Entre as atividades disponíveis estão boliche, minigolfe, arvorismo, tirolesa, parede de escalada e modalidades esportivas, como futebol, tênis e vôlei de praia.
Para as famílias, o Clubinho Caretta Caretta organiza brincadeiras, oficinas, jogos e atividades educativas. Há ainda serviços destinados a hóspedes com bebês, incluindo espaços de apoio para o preparo de refeições infantis.
A localização permite a contratação de passeios de lancha, mergulho, caiaque, stand-up paddle e outras experiências náuticas. Durante a temporada de baleias-jubarte, que costuma ocorrer entre julho e outubro, também há passeios de observação dos animais. Parte dessas atividades exige reserva e pagamento adicional.
O resort fica em Praia do Forte, no município de Mata de São João, a aproximadamente 60 quilômetros do Aeroporto Internacional de Salvador. Em 2026, está entre os indicados ao prêmio World’s Leading Beach Resort, do World Travel Awards, que reconhece empreendimentos turísticos de diferentes países.